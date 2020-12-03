Зубы выпадают без крови, становятся серыми или трескаются. Является ли это ещё одним последствием COVID-19

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, в которой рассказываются случаи, когда пациенты, переболевшие коронавирусом, теряли коренные зубы. При этом не шла кровь, что шокировало людей.

Статья опубликована 26 ноября 2020 года на сайте The New York Times. Автор: Удан Янь.

Реклама

Некоторые эксперты предполагают, что люди, у которых существуют стоматологические проблемы, могут столкнуться с их обострением в результате контакта с коронавирусом.

В ноябре Фара Хемили положила в рот мятное драже и заметила странное — нижний зуб шевелился от прикосновения её языка. Эта 43-летняя жительница из городка Вурхисвиль, штат Нью-Йорк, никогда ещё не теряла коренной зуб. Она дотронулась до зуба ещё раз, чтобы убедиться, что он шатается, изначально подумав, что проблема может быть в мятном драже. На следующий день зуб вылетел изо рта в руку. Ни крови, ни боли не было.

Хемили пережила борьбу с коронавирусом прошедшей весной и присоединилась к онлайн-группе поддержки, поскольку она сама перенесла много симптомов, которые испытывали другие люди, оказавшиеся в таком же положении: помутнение рассудка, боли в мышцах и нервные боли.

Здесь стоит отметить, что пока нет убедительных доказательств того, что COVID-19 может привести к потере зубов или другим стоматологическим проблемам. Тем не менее среди членов своей группы поддержки она нашла людей, которые также описали выпадение зубов и увеличение чувствительности дёсен, а также изменение цвета или сколы зубов.

Она, как и другие пациенты, пережившие коронавирус, обеспокоены хорошо изученным воздействием COVID-19 на кровеносную систему, а также такими симптомами, как опухшие пальцы ног и выпадение волос, и теперь начинают подозревать связь этого заболевания с потерей зубов. Но некоторые стоматологи, ссылаясь на отсутствие данных, скептически относятся к тому, что коронавирус сам по себе может вызывать стоматологические симптомы.

«Чрезвычайно редко зубы буквально выпадают из лунок», — утверждает доктор Дэвид Окано, пародонтолог из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити.

Но существующие стоматологические проблемы вполне могут усугубиться в результате перенесённого коронавируса, добавил он, особенно когда пациенты выздоравливают после острой формы инфекции и переходят в стадию борьбы с долгосрочными последствиями этого заболевания.

Некоторые эксперты утверждают, что, как врачи, так и стоматологи, должны быть открыты к такому сценарию развития событий, особенно потому, что более 47% взрослых людей, в возрасте от 30 лет и старше, страдают той или иной формой пародонтоза, включая инфекции и воспаление дёсен и костей, окружающих зубы, согласно отчёту Центра по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC) за 2012 год.

«Сейчас мы начинаем изучать некоторые из примеров загадочных и выходящих за рамки ожидаемых симптомов, которые пациенты испытывают по прошествии месяцев после того, как они выздоровели от COVID-19, включая эти случаи о стоматологических проблемах и потере зубов», — рассказывает доктор Уильям В. Ли, президент и медицинский директор Фонда ангиогенеза, некоммерческой организации, изучающей здоровье и болезни кровеносных сосудов.

Несмотря на то, что Хемили стала более ответственной в уходе за зубами, у неё всё-таки уже существовали проблемы с зубами до заражения коронавирусом. Когда она пошла к стоматологу, на следующий день после того, как у неё выпал зуб, он не обнаружил инфекции в её дёснах, но выявил значительную потерю костной массы из-за того, что она курила. Доктор направил Хемили к специалисту для проведения реконструкции. Стоматологическая процедура, вероятно, обойдётся ей немногим менее $ 50 000.

В тот же день, когда у Хемили выпал зуб, её партнёр зашёл на Survivor Corp, страницу в Facebook для людей, переживших COVID-19. Там он обнаружил, что Диана Беррент, основательница страницы, описала похожую ситуацию со своим 12-летним сыном, который потерял один из коренных зубов через несколько месяцев после того, как переболел COVID-19 в лёгкой форме (В отличие от Хемили, у сына Беррент были нормальные и здоровые зубы без каких-либо заболеваний, по словам его ортодонта).

Другие участники группы в Facebook также писали о выпадении зубов без кровотечения. Одна женщина потеряла зуб прямо во время поедания мороженого. У Эйлин Лучано из Эдисона, штат Нью-Джерси, в начале ноября, когда она чистила зубы зубной нитью, выскочил верхний коренной зуб.

«То, что у меня выпадут зубы, было последним, о чём я могла подумать», — сказала Эйлин Лучано.

Как утверждает доктор Ли, выпадение зубов без крови — это необычно, и даёт нам понять, что что-то происходит с кровеносными сосудами в дёснах.

Новый коронавирус наносит серьёзный ущерб, связываясь с белком ACE2, который повсеместно присутствует в организме человека. Он обнаружен не только в лёгких, но также в нервных и эндотелиальных клетках (эндотелиальные клетки сосудов участвуют в регуляции сосудистого тонуса, процессов свёртывания крови, а также воспалительного и иммунного ответов. — От автора перевода). Следовательно, доктор Ли полагает, что вирус COVID-19 повредил кровеносные сосуды, которые поддерживают жизнь зубов у пациентов; это также может объяснить, почему те, кто потерял зубы, не чувствовали боли.

Также возможно, что широко распространённый иммунный ответ, известный как «цитокиновый шторм», может проявляться во рту. («Цитокиновым штормом», или гиперцитокинемией, называется явление, когда организм человека начинает атаковать собственные клетки и ткани, а не просто бороться с вирусом. — От автора перевода.)

«Если последствия перенесённого заболевания наблюдаются во рту человека, то это своеобразный защитный механизм против вируса», — утверждает доктор Майкл Шерер, протезист из Соноры, Калифорния. Другие воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые болезни и диабет, по его словам, также коррелируют с заболеванием дёсен у одних и тех же пациентов.

«Заболевания дёсен очень чувствительны к гипервоспалительным реакциям, и люди, которые переболели COVID-19 и у которых наблюдаются последствия от перенесённой болезни, безусловно, попадают в эту категорию», — рассказал доктор Шерер.

Многие стоматологи не встречались с такими случаями, а некоторые вообще отрицают даже саму возможность таких последствий. Но такие врачи, как доктор Ли, говорят, что уже открытые нами сюрпризы в виде необычных симптомов и последствий COVID-19 требуют, чтобы специалисты внимательнее следили за неожиданными проявлениями болезни и её последствиями.

«Пациенты могут приносить нам новые открытия», — сказал доктор Ли, поэтому и врачам и стоматологам необходимо сотрудничать для того, чтобы понять долгосрочное влияние COVID-19 на зубы.

Фара Хемили надеется, что её история может послужить предостережением для других. Если люди не принимают надлежащих мер предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса, они могут столкнуться с чем-то вроде этого.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.