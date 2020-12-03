ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП, произошедших на двух трассах под Слуцком

Оба ДТП произошли в среду, 25 ноября, и оба — с участием грузовых автомобилей. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев этих аварий.

ДТП 1. Около 12.50 на 358-м км трассы Р43 Кричев-Ивацевичи в районе деревни Безверховичи со встречного грузового автомобиля упала свёкла, которая повредила авто Volkswagen.

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ДТП 2. Около 17.15 на 120-м км трассы Р23 Минск-Микашевичи при встречном разъезде грузовой автомобиль повредил встречную машину и уехал с места аварии.