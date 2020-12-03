Вклад в благотворительность. Случчанка подписала пожилую семейную пару на газету «Кур'ер»

Уже три человека оплатили подписку на бумажную версию газеты «Інфа-Кур'ер» для пенсионеров.

Напомним, в ноябре случчанин купил подписку на квартал для трёх пожилых героев наших публикаций. А ещё одна жительница Слуцка, Алёна, подписала десять человек старшего возраста — каждого на два месяца.

Реклама

После этого в конце ноября к нам в редакцию пришла предпринимательница Ирина (фамилию не называем по просьбе девушки). Она тоже захотела внести вклад в благотворительную подписку. Теперь благодаря ей в январе, феврале и марте 2021 года газета «Інфа-Кур'ер» будет приходить пожилой семейной паре из Слуцка.

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью. Так вы поддержите и их, и нас!

Стартовала подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,80 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

Бесплатная публикация в газете: