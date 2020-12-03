Белорусская экономика оказалась в стагнации, народ — в депрессии, а Евросоюз обещает Беларуси кнут и пряник. Об этом шла речь на XVIII Минском форуме, который в нынешнем году проходит онлайн, пишет TUT.BY.

Кнут и пряник

Йерун Виллемс, заместитель генерального директора комиссии по вопросам политики соседства и переговорам по вопросам расширения Европейской комиссии, отметил, что Беларусь неплохо пережила бурю, вызванную COVID-19: экономика упадёт по итогам года незначительно (правительство и вовсе надеется удержаться на уровне 2019 года). Но перспективы экономики оказываются под вопросом из-за долгосрочных структурных проблем, из-за нерешённых вопросов неэффективных госпредприятий.

Реклама

Йерун Виллемс также прокомментировал меры реагирования ЕС на политическую ситуацию в Беларуси.

— Реагирование ЕС подразумевает наличие кнута и пряника. Кнут — самый явный — это введение санкций в отношении Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников, ответственных за репрессии в отношении мирных демонстрантов и фальсификацию выборов. Но это на экономику реально не повлияет. Всё может измениться с введением третьего пакета санкций, который мы планируем ввести в ближайшее время. Они будут нацелены не только на отдельных лиц и юрлиц. Мы работаем над этим вопросом, и я не могу много вам рассказать, — отметил он.

Кроме того, представитель Еврокомиссии вновь повторил призыв к диалогу как единственному пути выхода из кризиса. Он предупредил, что начавшийся отток иностранных инвестиций в третьем квартале и ухудшение страновых рейтингов Беларуси в долгосрочном периоде подрывает шансы страны на выход из кризиса.

Виллемс заявил о поддержке пострадавших в Беларуси, анонсировав объявление в кратчайшие сроки нового пакета мер поддержки для СМИ, людей, пострадавших от насилия, малого и среднего бизнеса, у которого, уверен чиновник, «есть огромный потенциал». При этом все программы с властями (в том числе проекты ЕБРР) будут свёрнуты, кроме касающихся вопросов ядерной безопасности

Он также рассказал о завершении разработки плана экономической поддержки будущей Беларуси.

Депрессия и стагнация

— Белорусская экономика находится в стагнации уже 10 лет из-за отсутствия реформ, прежде всего — в госсекторе, мы отмечаем рост задолженности госпредприятий и большую вероятность финансового кризиса, — отметила Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC.

Она рассказала, что после августовского кризиса ситуация продолжила ухудшаться, и самая большая потеря — потеря доверия к государству, к банковской сфере и со стороны предприятий, и со стороны населения. И всё это отрицательно сказывается на экономическом росте.

Эксперт предупредила, что в долгосрочной перспективе приток прямых иностранных инвестиций в Беларуси обеспечить не удастся без урегулирования политической ситуации. Аналогичная проблема будет и с внутренними инвестициями.

— Исследование показало, что треть населения в Беларуси имеет симптомы мягкой депрессии, 10% — средневыраженной или тяжёлой. То же самое будет с экономикой, — предупредила эксперт.

Треть населения в Беларуси имеет симптомы мягкой депрессии, 10% — средневыраженной или тяжёлой. То же самое будет с экономикой

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ, обратил внимание, что всего за один месяц, ноябрь, в Беларуси ухудшились ожидания во всех секторах — строительстве, торговле, услугах. IPM индекс — это результаты мониторинга бизнес-настроений частных компаний.

В ноябре сводный IPM индекс уменьшился с 45,01 до 39,16. Причём все компоненты индекса снизились по сравнению с октябрем и находятся в зоне спада. Больше всего ухудшились ожидания по поводу производства и продаж, меньше всего — по поводу занятости.

— Ухудшение затронуло все отрасли, а в наибольшей степени — промышленность, которая ещё в октябре сохраняла умеренный оптимизм, — отметил Чубрик.

Восприятие рисков осталось на уровне октября: средний балл 4,32 (4,45 по усечённой на 5% выборке), что эксперты считают очень высоким.

— Второй месяц подряд более половины опрошенных компаний оценивают риски как очень высокие, но, в отличие от октября, это уже материализуется в ухудшении фактического положения дел в компаниях и их ожиданий. Ожидания на ближайший месяц также нехороши, — предупреждает эксперт.

Среди топ-5 препятствий для повышения деловой активности чаще всего называли экономическую неопределенность (более 60% опрошенных), макроэкономическую нестабильность (за полгода все усилия Нацбанка по стабилизации сошли на нет, констатировал эксперт), низкий спрос, недоверие к правовой системе (и это очень редкий и неприятный случай когда такой фактор входит в первую пятерку) и финансовые проблемы (в том числе неплатежи контрагентов).