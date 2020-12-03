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Заражено в РБ:
Belarus
139,908
Total confirmed cases
Updated on 3 December 2020 08:52
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 3 декабря, 2020
-3.2
C
Слуцк
КОРОНАВИРУС:
Заражено в РБ:
Belarus
139,908
Total confirmed cases
Updated on 3 December 2020 08:52
Behance
Facebook
Instagram
Twitter
VKontakte
Youtube
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
Реклама
Рекламодателю
Подписка
Контакты
Каталог
Лампа
Объявления
Инструкция по подаче частных объявлений
PDF
Сообщить новость
Поиск
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
Реклама
Рекламодателю
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№ 1033 от 19 ноября 2020 года
Отдел новостей
-
3 декабря 2020, 08:25
0
Рубрики
Слуцк
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