Новогодняя распродажа стартовала! Каждый день покупки с выгодой в универмаге «Слуцк»

Весь декабрь универмаг «Слуцк» радует своих покупателей отличным выбором товаров и выгодными скидками! Не пропустите главную распродажу года!

Изделия из натурального меха ОАО «Витебский меховой комбинат» со скидкой 20%

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весь ассортимент ОАО «Элема» — со скидкой 20%

женские пальто торговой марки «Electra Style» — со скидкой 30%

мужские и детские костюмы, пиджаки, брюки ОАО «Коминтерн» — скидка 50% на вторую покупку в чеке (участвуют акционные товары ОАО «Коминтерн»)

женская одежда «Леди Текс» — со скидкой 25%

женские платья, костюмы, джемперы, брюки различных поставщиков — со скидками 25%, 30%, 40%, 45%, 50%

мужские утепленные куртки ОАО «Кисея» — со скидкой 40%

шарфы и палантины СООО «Конте Трейд» — со скидкой 20%

И еще много выгодных предложений!

Приглашаем за покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568