Проезд в пригородных автобусах в Слуцком районе подорожает с 3 декабря

С четверга, 3 декабря, поднимаются тарифы на пригородный транспорт по области, а значит, и по Слуцкому району.



Такое решение Миноблисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда также вырастут и составят:

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на обычных маршрутах — 0,09 рубля (сейчас — 0,08 рубля);

на скоростных маршрутах — 0,11 рубля (0,1 рубля);

на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (0,1 рубля);

на дополнительных рейсах — 0,12 рубля (0,11 рубля).

Решение вступает в силу после его официального опубликования, то есть 3 декабря.

Что касается стоимости проезда на городском транспорте, то такое решение Миноблисполкома уже анонсировано правовым порталом. Если его опубликуют завтра, 3 декабря, то талончики и проездные подорожают с 4 декабря.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что талончик будет стоить 70 копеек, а поездной — 30,67 рубля.