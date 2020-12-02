«У нас люди заняты работой. В своём коллективе я уверен». Интервью с директором Слуцкого мясокомбината

Пока многие предприятия во всём мире жалуются на убытки из-за коронавируса, слуцкий мясокомбинат лишь наращивает объёмы производства. Как непростая эпидситуация сказалась на выручке, в каких странах могут попробовать мясные деликатесы из Слуцка? Об этом и не только в интервью МЛЫН. BY с новым директором предприятия Николаем Вербицким.

— Вы молодой руководитель. Как вас приняли на предприятии, не было ли настороженности со стороны коллектива?

Реклама

— В работе возраст не всегда показатель успешности. Родом я из Гомельской области, но на Слуцком мясокомбинате меня хорошо знают. Я здесь работал с 2017 по 2019 годы: был начальником отдела маркетинга, потом заместителем директора. После занимался коммерческими вопросами на мясоперерабатывающем предприятии в Глубоком. Когда мне предложили возглавить Слуцкий мясокомбинат, я с лёгкой душой согласился. Сфера для меня не новая, коллектив хорошо знаком. С этими людьми смело можно идти вперёд, достигать достойных результатов.

— Руководителем комбината вы стали не в самое простое время: во всём мире предприятия терпят колоссальные убытки из-за эпидемии коронавируса…

— Как бы необычно это ни звучало, но в какой-то степени COVID-19 даже сыграл нам на руку. Например, значительно увеличились продажи консервов.

Кроме того, в экспорте есть хороший прирост — почти 180% к уровню прошлого года. Благодаря тому, что в январе на комбинате запустили халяльный цех, нам стали доступны новые рынки сбыта — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан… Отправляем туда говядину на кости, замороженную и охлаждённую. Это очень перспективное направление. Ситуация в определённой степени уникальная для Беларуси: далеко не на каждом предприятии есть цех по халяльному убою скота.

А в скором времени слуцкая мясная продукция появится и на прилавках Китая: мы готовимся к первым поставкам говядины в Поднебесную. Во всём мире знают, какие высокие требования у китайцев к зарубежным товарам. То, что мы получили аттестацию на поставку мяса в эту страну, говорит об очень достойном качестве нашей продукции. — В последнее время на мясокомбинате были некоторые вопросы с производством и реализацией продукции. Вы возглавляете предприятие чуть больше 2 месяцев. Понятно, что о глобальных итогах работы говорить ещё рано. Но можно ли судить о какой-то положительной динамике?

— Да, производственные вопросы у нас действительно были, но сейчас мы стараемся их активно решать. И нам это удаётся. В первую очередь наращиваем объёмы выпуска готовой продукции, за последние 2 месяца прирост производства составил порядка 35−40 тонн. В целом к уровню прошлого года мы прибавили около 9%, соответственно, выросла и выручка предприятия от реализации продукции, почти на 13%.

Это не просто голые цифры, проследить положительную динамику работы комбината можно и по заработной плате сотрудников: в среднем она выросла почти на треть. Люди понимают, что их работа приносит результат, ощущают его в денежном виде. И с большим желанием идут на работу, чувствуют уверенность в завтрашнем дне.

— Кстати, что касается желания работать. Сотрудников многих белорусских предприятий призывают не выходить на работу. Были ли на Слуцком мясокомбинате забастовки? И как в целом настроение в коллективе?

— У нас люди заняты работой. В своём коллективе я уверен. Бросать любимое дело неизвестно для чего — это, по меньшей мере, неразумно. Наше предприятие наращивает темпы производства, люди видят результаты своего труда. И вдруг в один миг уничтожить всё, что годами строил каждый работник предприятия? Для мясоперерабатывающего комбината даже один день простоя может быть роковым — потребитель ждать не будет, а конкуренция не дремлет. Дашь слабину в работе — потеряешь рынки сбыта.

Да и мы стараемся не обижать наших сотрудников, выполняем все обязательства в срок, чтобы люди ощущали надёжность, были уверены в завтрашнем дне. — Раз уж заговорили о будущем, какие перспективы у мясокомбината? На что будете делать упор в следующем году?

— Нынешний год нас многому научил. В первую очередь, что всегда нужно быть готовым к разного рода катаклизмам. Поэтому самая главная цель — вывести предприятие на стабильную работу, чтобы никакие неурядицы не смогли пошатнуть его.

В первую очередь планируем увеличить выручку за счёт дальнейшего роста объёмов производства. Сейчас завод загружен на 70%. Мы готовы перерабатывать больше, для этого у нас есть и коллектив, и оборудование, и отличное сырьё — животноводство на Случчине развито прекрасно!

Большое внимание планируем уделить колбасному производству, хочется поднять на новый качественный уровень выпуск готовой продукции. Разрабатываем новые виды колбас и совершенствуем уже полюбившиеся потребителю. Будем стараться больше представлять свою готовую продукцию в популярных торговых сетях.

Ну и постараемся создать для наших сотрудников ещё более комфортные условия труда. Ведь если человек идёт на работу с радостью, то и дело у него спорится быстрее, а значит, и у завода больше перспектив.

Дополнительно

Одна из главных задач нового директора была сохранить прежний коллектив. Ведь многие работники трудятся на мясокомбинате не одно десятилетие. Тамара Акула работает на предприятии почти 40 лет. Пришла на завод после окончания училища, была жиловщиком мяса, изготовителем полуфабрикатов, кладовщиком. Последние 20 лет работает в отделении по изготовлению сырокопчёных колбас и копчёностей засольщиком мяса. — Профессию свою считаю очень ответственной. Ведь благодаря правильной и с душой выполненной работе засольщика на стол к нашим потребителям попадают вкуснейшие мясные деликатесы. Летом особым спросом пользуются шашлык и копчёности, накануне праздников больше изготавливаем сыровяленых и сырокопчёных колбас, — рассказывает Тамара Акула. — Своей работой очень дорожу. И вижу, как за последние годы изменилось к лучшему наше предприятие. Постепенно модернизировался процесс производства. Когда только начинала трудиться здесь, было гораздо сложнее — сейчас цех оснащён новым высокотехнологичным оборудованием. Работать стало гораздо комфортнее, от этого зависит и конечный результат.

В ТЕМУ. Про производство, призывы к забастовкам и COVID. Как работает Слуцкий мясокомбинат