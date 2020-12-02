Минтруда хочет расширить возможности использования семейного капитала. Для обсуждения привлекают многодетные семьи

Беларусь планирует расширять возможности использования семейного капитала, сообщила Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты, комментируя представленную 2 декабря в Палате представителей программу деятельности правительства до 2025 года, передаёт БелТА.

«Идёт обсуждение, мы разворачиваем диалоговые площадки по этому вопросу в регионах. В Министерство труда поступает много обращений о расширении направлений использования семейного капитала», — сказала Ирина Костевич.

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Чаще всего многодетные семьи, которые хотят потратить семейный капитал раньше срока, направляют его на улучшение жилищных условий. Поэтому ряд обращений касается расширения возможностей использования этих средств в жилищном строительстве. Например, предлагается разрешить за счёт семейного капитала погашать ссуды на строительство, которые предоставил наниматель.

Также есть предложения по расширению спектра платных медицинских услуг, на которые можно было бы использовать семейный капитал.

«Мы собираем пакет предложений от многодетных семей и будем рассматривать возможности по расширению семейного капитала», — резюмировала Ирина Костевич.