По городскому парку Слуцка бегает косуля. Видеофакт

В среду, 2 декабря, случчанка сняла видео, как по городскому парку бежит парнокопытное животное. Предположительно, это косуля. Время съёмки видео — 16.45.

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Видео предоставила «Кур'еру» Анна Баранова.

Обновлено в 17.49.

Как рассказал «Кур'еру» Юрий Доманский, главный охотовед Слуцкого лесхоза, по словам очевидцев, прошедшей ночью со стороны Новодворцев пришли две косули. Одна из них уже прорвалась обратно к реке в районе улицы Тройчанской. Вторая бегала по парку. Было бы проще поймать животное, если бы люди его не пугали. Сейчас сотрудники лесхоза ищут животное.

Юрий Доманский пояснил, что сейчас высокая численность косуль, они расселяются. Главный охотовед высказал предположение, что эти две особи могли столкнуться с бродячими собаками, поэтому косули могли забежать на территорию города.