Ремонт путей. 7, 8, 9 и 10 декабря отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 7, 9 и 10 декабря отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Слуцк-Осиповичи, а 8 декабря — на участке Слуцк-Солигорск-Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

7, 9 и 10 декабря

Отменяются рейсы:

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Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).

Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).

8 декабря

Отменяются рейсы:

Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48).

Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Слуцк в 13.42).

Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).

Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).