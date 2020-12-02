Ремонт путей. 7, 8, 9 и 10 декабря отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 7, 9 и 10 декабря отменяются поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Слуцк-Осиповичи, а 8 декабря — на участке Слуцк-Солигорск-Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».
7, 9 и 10 декабря
Отменяются рейсы:
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- Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).
- Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
8 декабря
Отменяются рейсы:
- Осиповичи-Солигорск (отправление из Слуцка в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48).
- Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 12.55, прибытие в Слуцк в 13.42).
- Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).
- Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.