Издатели региональной прессы «Объединённые МассМедиа» обратились к Вячеславу Шахлевичу, директору ОАО «Брестская типография». Приводим текст обращения полностью.

«Уважаемый Вячеслав Валерьевич!

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Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МасМедиа» с удивлением восприняла весть о том, что с 1 января 2021 года «Брестская типография» отказывается печатать «Брестскую газету». Об этом редакция газеты была уведомлена 30 ноября.

Понимая, что заключение договоров является правом субъектов хозяйствования, считаем необходимым обратиться к вам с предложением пересмотреть данное решение. Отдаём себе отчет, что издательская деятельность в Беларуси монополизирована и подвержена влиянию идеологических установок со стороны государственных органов. Несмотря на это, всё же надеемся, что здравый экономический смысл возобладает над идеологической составляющей. Так во всяком случае было на протяжении предыдущих 18 лет, когда сотрудничество типографии и редакции носило деловой, конструктивный и взаимовыгодный характер.

Также обращаем ваше внимание на то, что своим решением вы ставите редакцию «Брестской газеты» в неравные конкурентные условия с другими участниками регионального рынка печатных СМИ. Надеемся, это не было целью данного решения.

Медиа Брестчины, в том числе и «Брестская газета», по мнению не только нашей Ассоциации, но и многочисленной читательской аудитории, занимают взвешенную и объективную позицию по освещению нынешней социально-экономической и политической ситуации в регионе и стране.

Принятие такого решения может быть воспринято читательской аудиторией газеты как препятствие и пренебрежение их правом на получение разносторонней неангажированной информации.

Независимое журналистское сообщество Беларуси уже восприняло это решение как элемент давления на популярное независимое региональное издание.

Надеемся на понимание и объективный, взвешенный подход при пересмотре ранее принятого решения.

Копии обращения направлены в Брестский облисполком, Брестский горисполком, Мининформ.