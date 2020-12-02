Слуцкая группа TrafficCity записала новую песню о том, как не потерять мечту. И зарегистрировала на неё авторские права

В канун Нового года слуцкая музыкальная группа TrafficCity выпустила новую песню «Смолоду». Сложно ли написать песню, а также немного о самой группе «Кур'еру» рассказал один из музыкантов Николай Чижик.

«Наша группа существует около четырёх лет, — рассказал Николай Чижик. — В её составе один профессиональный музыкант — Александр Куршев. Виктор Горбач — гитарист, преподаватель объединения по интересам. Игорь Климов — барабанщик, наш идейный вдохновитель, он — художник. Николай Чижик — вокалист и гитарист, автор песен, мастер-ювелир. Название группы TrafficCity подчёркивает динамичность городской жизни, веру в перспективность Слуцка. А стиль исполнения ближе к эклектике. Начинали мы с исполнения каверов известных исполнителей. Первая самостоятельная песня — «Закружили». Над ней мы работали около 5 месяцев, она стала весьма популярной и крутилась на разных радиостанциях: радио «Столица», «Би-эй», «Правда-радио», «Минск», а также российских и украинских. Новая песня «Смолоду» создавалась достаточно долго, я написал слова, потом весь коллектив работал над созданием музыки. В наше трудное время песня напомнит всем о том, что надо ценить и любить друг друга, беречь лучшие мгновения. Мы зарегистрировали авторские права на эту песню.

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В видеокомпозиции есть женский вокал, за что спасибо Маргарите Сергеевой, преподавателю вокала, а также гитаристу группы «Замковая гора» Андрею Раевскому и группе RiverStone за техническую поддержку".

Большое интервью с музыкантами о том, легко ли создать самодеятельный коллектив в Слуцке, читайте в «Кур'ере» в декабре.

РАНЕЕ. Лёгкая и летняя. Слуцкая группа TrafficCity выпустила новую песню