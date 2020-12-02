До Нового года осталось 29 дней. «Кур'ер» посмотрел цены на новогодние деревья: как живые, так и искусственные. А ещё разобрался в том, какое из деревьев нанесёт меньший вред природе.



Слуцкий лесхоз будет продавать деревья в городе с 21 декабря — у административного здания лесхоза (ул. Борисовца, 9) и возле универмага «Слуцк». В лесничествах ели и сосны купить можно уже сейчас. Раньше лесхоз продавал новогодние деревья и в 11-м городке, в этом году пока не будет нет — для этого надо разрешение Слуцкого райисполкома, пояснили «Кур'еру» в Слуцком лесхозе.

Стоимость живого новогоднего дерева:

до 1 метра — 9−10 рублей (в лесничестве), 10−11 рублей (в городе);

— 9−10 рублей (в лесничестве), 10−11 рублей (в городе); 1,01−2 метра — 11−12 рублей (в лесничестве), 12−13 рублей (в городе);

— 11−12 рублей (в лесничестве), 12−13 рублей (в городе); 2,01−3 метра — 14−15 рублей (в лесничестве), 15−16 рублей (в городе);

— 14−15 рублей (в лесничестве), 15−16 рублей (в городе); дерево новогоднее высотой до 1 метра в кадке — 26 рублей (в лесничестве), 30 рублей (в городе);

— 26 рублей (в лесничестве), 30 рублей (в городе); букет новогодний из веток ели или сосны — 3,5 рубля (в лесничестве), 5 рублей (в городе).

Сколько стоят искусственные ели и сосны, «Кур'ер» посмотрел в двух крупных торговых сетях Слуцка. Разброс цен очень большой, поэтому мы взяли минимальную и максимальную стоимость по каждой высоте изделия.

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Стоимость искусственных деревьев:

2,2 метра — от 114,24 до 252 рублей;

— от 114,24 до 252 рублей; 2,1 метра — от 176,77 до 670,32 рубля;

— от 176,77 до 670,32 рубля; 2 метра — 114,24 рубля;

— 114,24 рубля; 1,9 метра — от 134,4 до 184,8 рубля;

— от 134,4 до 184,8 рубля; 1,8 метра — от 87,36 до 346,72 рубля;

— от 87,36 до 346,72 рубля; 1,6 метра — 92,4 рубля;

— 92,4 рубля; 1,5 метра — от 106,03 до 293,06 рубля;

— от 106,03 до 293,06 рубля; 1,3 метра — 65,52 рубля;

— 65,52 рубля; 1,2 метра — от 84,12 до 310,88 рубля;

— от 84,12 до 310,88 рубля; 1 метр — 33,6 рубля;

— 33,6 рубля; 0,9 метра — от 33,88 до 30,69 рубля;

— от 33,88 до 30,69 рубля; 0,6 метра — от 16,95 до 18,38 рубля;

— от 16,95 до 18,38 рубля; 0,5 метра — 10,92 рубля.

Почему живые ели экологичнее искусственных

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) рассказали, что грамотно выбранная живая ель намного экологичнее, чем многоразовая искусственная.

Дело в том, что использование искусственной ёлки сопряжено с более высокими выбросами углекислого газа. Рост концентрации этого парникового газа в атмосфере приводит к изменению климата — наша планета всё чаще страдает от стихийных бедствий и скачков температур. Производство искусственных ёлок на заводе и доставка из Китая сопряжены с большими затратами энергии. При этом общий «углеродный след» живой ёлки — 2,6 кг углекислого газа. Даже если учитывать, что она используется только один сезон, а искусственная ёлка — в среднем 5−6 лет, то выбросы этого газа от использования живой ёлки получаются почти в 3,5 раза меньше. Кроме того, натуральное дерево в отличие от пластикового полностью биоразлагаемо.

Искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет, говорят эксперты Greenpeace.

Поэтому, если вы хотите нанести природе меньший вред, выбирайте для своего дома живую ёлку. В этом случае обязательно покупайте её только у организаций — в лесничествах, на организованных ёлочных базарах, в магазинах, у которых должны быть соответствующие документы.

Если ваше дерево было срублено частным лицом неизвестно где, то своей покупкой, скорее всего, вы поощрите разрушение лесных экосистем. В отличие от сотрудников лесничества, браконьер не будет сажать новое дерево взамен срубленного. Поэтому прежде чем покупать ёлку, убедитесь, что продавец не нарушил закон.