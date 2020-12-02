Будут ли новогодние утренники в Слуцке в этом году: осталось не так уж много времени, а коронавирус не убывает

До Нового года остался месяц. Тем временем вторая волна коронавируса не убывает. «Кур'ер» уже узнавал, будут ли в этом году корпоративы. А будут ли детские утренники?

Школы и детские сады

Как рассказал «Кур'еру» Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, пока неизвестно, будут ли проводить утренники в школах и детских садах. «Все готовятся, но будем смотреть на эпидситуацию», — сказал Андрей Васильевич.

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Дом культуры

На сайте Слуцкого городского Дома культуры анонсированы три новогодних представления.

С 14 декабря будет проходить игровая программа для детей «Новогодние приключения в резиденции у Дедушки Мороза» . В афише указано, что она будет проводиться на открытой площадке возле Дома культуры.

игровая программа для детей . В афише указано, что она будет проводиться возле Дома культуры. 26 декабря в 16.00 пройдёт шоу-программа «Ёлки-Иголки» .

шоу-программа . 25 декабря в 11.00 и 2 января в 12.00 состоится театрализованное представление для детей «В снежном царстве, Морозном государстве».

На афишах сказано, что мероприятия проводятся «в соответствии с нормами обеспечения безопасности предоставления услуг населению в условиях пандемии COVID-19».

Как рассказала Людмила Мазникова, директор Дома культуры, билеты на те представления, что в зале, будут продаваться не рядом, а через два места, а также будут соблюдены все остальные рекомендации Минздрава.

Дворец молодёжи

Афиша Слуцкого городского Дворца молодёжи появилась в Instagram. Как рассказала директор Ольга Шуманина, утренники будут проводиться не в конкретное время, а по заявкам от учреждений и организаций.

В Instagram учреждения также указано, что на представлениях будут соблюдаться нормы «обеспечения безопасности предоставления услуг населению в условиях пандемии COVID-19».

Молодёжный центр

Афиша Молодёжного центра также появилась в Instagram. Как рассказали в самом центре, это предварительная информация. Когда точно будут утренники, станет известно позже.