«Нагрузка на врачей возросла в 3−4 раза». Заведующая взрослой поликлиникой об организации работы с жителями Слуцка и о наболевшем

Число больных коронавирусом не становится меньше. Чтобы своевременно оказать медпомощь, в Слуцке принимаются дополнительные меры. Как организована работа поликлиники, в каком случае больному идти в поликлинику, вызывать врача на дом или звонить в «скорую», «Кур'еру» рассказала Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ.

«Классические признаки коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ, хотя есть и отличительный признак — аносмия (потеря обоняния). Но он проявляется не у всех, так же, как и температура, — сказала Елена Малишевская. — Когда появились симптомы ОРВИ, но состояние не тяжёлое, нет температуры или она незначительная, лучше самостоятельно идти в поликлинику. Если температура высокая, есть слабость, одышка, то лучше вызвать врача на дом. В случае резкого ухудшения состояния, затруднения дыхания, если температура не снижается даже при приёме лекарств, стоит вызвать скорую помощь.

Реклама

О больничных

Необходимость выдачи больничного определяет врач. Обычно ОРВИ излечивается в течение 5−6 дней. С коронавирусной инфекцией человек на больничном находится, как правило, 14 дней. Если сохраняются симптомы: температура, кашель с хрипами и др., то больничный закрывается позже при улучшении самочувствия. Состояние пациента оценивает врач.

Обследования и анализы

При подозрении на коронавирусную инфекцию у больного в первые дни болезни берётся мазок на ПЦР, потому что вероятность обнаружения коронавируса — высокая.

Если температура сохраняется больше недели, то через 7−9 дней от момента начала заболевания назначается анализ крови на определение иммуноглобулинов к коронавирусу. Раньше проводить такой анализ нецелесообразно, поскольку антитела ещё не выработались и результат может быть ложно отрицательным. Если люди обследуются самостоятельно платно, то тест на антитела бесполезно делать в первые дни заболевания.

Если у пациента появляются клинические признаки пневмонии, то ему назначается КТ на 5−6 сутки от момента начала заболевания. Если сделать это обследование раньше, то характерная картина может быть не видна.

Как организован приём в поликлинике



Основной приём пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции ведётся на третьем этаже поликлиники, недавно число кабинетов для этого увеличили. Всего в грязной зоне работает пять врачей, включая заведующего отделением Николая Лашкевича. В первую смену приём ведётся с 8.00 до 13.30, во вторую — принимают четыре врача с 14.00 до 20.00.

Кроме того, на первом этаже с отдельного входа выделен 105-й кабинет для приёма больных после обследования на КТ, с установленными признаками пневмонии. Там также принимают в две смены. (1-я смена: с 8.00 до 13.20, 2-я смена: с 14.00 до 20.00). Здесь оформляют медкарту, выписывают лечение и требование о самоизоляции. Если у пациента есть больничный лист, то он продляется, если нет — то выдаётся. Там же медработники записывают информацию обо всех людях, проживающих совместно с заболевшим. Эти сведения передаются в 338-й кабинет.

338-й кабинет — это колл-центр, здесь сотрудники делают колоссальную работу. Сначала там работало два человека, а сейчас — семь. Тут обрабатывается вся информация из амбулаторных карт, из стационара, принимаются телефонные звонки, осуществляется обмен данными с Центром гигиены и эпидемиологии. Также медработник обзванивает контакты 1-го уровня, отвечает на звонки, ведёт статистический учёт.

Помимо этого, специалисты колл-центра формируют списки больных, у которых нужно взять анализ, и координируют работу выездных бригад.

Отмечу, что палатки для размещения ожидающих пациентов пока разворачивать не планируем, поскольку расширили третий этаж.

РАНЕЕ. В поликлинике Слуцка расширяют часть этажа для пациентов с признаками ОРВИ. А ещё установили дополнительные телефоны

Нагрузка врачей возросла более чем в три раза



Ежедневно в разные районы города выезжает пять контактных групп для обслуживания пациентов с коронавирусом и контактов 1-го уровня. Ещё четыре медработника выезжают на дом к больным с признаками других заболеваний и повышением температуры.

Мы анализируем нагрузку врачей и видим, что она возросла многократно. Если в обычное время врач общей практики за весь приём обслуживал 16−17 человек, то сейчас — от 40 до 60.

Увеличилось и количество вызовов на дом, особенно их много в понедельник и вторник. Нагрузка на выездах также возросла в 3−4 раза по сравнению с обычной. На одного доктора, бывает, приходится до 60 вызовов. Есть дни, когда медики заканчивают объезд больных только в 10 часов вечера.

У нас 26 терапевтических участков, но многие сейчас заняты совместителями. Стараемся перекрывать, привлекли к работе интернов.

По каким телефонам звонить

Вместе с ростом числа заболевших становится больше звонков в поликлинику. Если вначале в колл-центре работал один номер, то потом добавили второй (7 17 44 и 7 17 38). Но и этого недостаточно. Принято решение о подключении ещё четырёх номеров, по которым могут звонить пациенты с коронавирусом и можно будет передавать информацию о новых заболевших.

Кроме того, по телефону 7 17 06 с 9.00 до 12.00 принимаем заявки от случчан старше 65 лет, инвалидов 1-й и 2-й группы для выписки бесплатного и льготного рецепта. Большую помощь оказывают волонтёры медколледжа, которые разносят эти рецепты по домам.

Поликлиника не сворачивает и текущее обслуживание пациентов с другими заболеваниями. Количество посещений в чистой зоне не уменьшилось и составляет до 500 человек в день. Принимают врачи всех специальностей, хотя иногда их не хватает.

О наболевшем

От коронавируса устали все: и пациенты, и врачи. К сожалению, в последнее время идёт какая-то волна агрессии по отношению к медикам. Достаточно много пациентов, которые не обращают внимания, что врачи работают на пределе возможностей, не хотят понимать всю сложность сложившейся ситуации. Хотелось бы, чтобы пациенты были добрее, ведь медики такие же люди. А ещё хотелось бы попросить случчан — воздержитесь от необоснованных посещений поликлиники".

В ТЕМУ. «Вот где выдержка и терпение». «Кур'ер» собрал десять благодарных писем медикам Слуцка