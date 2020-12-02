Феерический новогодний спектакль «СмеШоу» с Дедом Морозом и Снегурочкой

Феерический новогодний спектакль «СмеШоу» представят в дни Нового года и Рождества цирк «Олимпия» и Сергей Загорский, самый титулованный клоун из Беларуси, лауреат международных конкурсов артистов цирка в Риме, Париже и Монте-Карло. Сергей Загорский учился у Юрия Никулина и работал с Олегом Поповым.

Те, кто побывал на их представлении, уже спрашивают билеты на новое большое лазерное шоу! А оно будет залихватским, ведь здесь и лучшие клоуны Европы, и любимые детьми дрессированные собачки, а ещё фокусы, водопад мыльных пузырей, шары-гиганты и даже пенная дискотека с артистами.

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Дед Мороз и Снегурочка тоже будут вне стандарта.

Кстати, приходите пораньше. За полчаса до шоу в фойе уже будут веселить клоуны, а Дед Мороз и Снегурочка — дарить подарки, а также рождественское и новогоднее настроение. Так что ждём Вас в сказку смеха и веселья!

Детям до 4 лет — бесплатно при сопровождении взрослых. Школьникам — 15 рублей, независимо от ряда.

Билеты можно купить в кассе по ул. Кирова, 18.

Стоимость билетов — от 20 рублей.

Место проведения: ул. Кирова, 18, PRESIDENT HOTEL-Конгресс-Холл

Телефон для справок: (8 029) 660 97 63.

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