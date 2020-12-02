«Я супраць фашызму, камунізму, любога таталітарнага рэжыму». Ксендза судят за плакат случчанина Цеслера в соцсети

В отношении ксендза Россона Вячеслава Барка возбуждено административное дело за пропаганду нацистской символики или атрибутики (ст. 17.10 КоАП). Об этом 1 декабря священник узнал в Россонском РОВД. По словам Вячеслава, суд был в тот же день.

Вячеслав Барок был вызван в местную полицию «как лицо, в отношении которого ведётся административный процесс». По какой статье КоАП возбуждено дело, в повестке не сообщалось.

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1 декабря начался суд, где его обвиняют в пропаганде нацистской символики или атрибутики (статья 17.10 КоАП).

«Старэйшы оперупаўнаважаны крымінальнага вышуку Гаўрылаў, кіруючы, як ён сам сказаў, асабістым меркаваннем, 25 лістапада заўважыў у маіх сацыяльных сетках пост, размешчаны ў жніўні. Ён лічыць, што я размясціў свастыку — нацысцкі сімвал. Я патлумачыў, што я размясціў мастацкі твор славутага мастака Уладзіміра Цэслера „Стоп лукашызм“, а не нямецкую свастыку. Я супраць фашызму, камунізму, любога таталітарнага рэжыму. Гэты плакат я размясціў, паказваючы свой пратэст супраць гвалту ў краіне», — рассказал Вячеслав Барок на своём Youtube-канале.

На плакате Цеслера свастика красно-зелёного цвета, в центре которой расположен государственный герб нашей страны. Нацистская свастика выглядела иначе: чёрного цвета и без герба.

Священник считает, что административный процесс в отношении него политизирован. Вячеслав Барок получил в милиции повестку в суд — на 16 часов 1 декабря.

1 декабря в 16 часов суд начал рассматривать это административное дело, после чего судья объявил перерыв до 3 декабря.

Ксёндз Вячеслав считает, что не нарушает закон, так как на канале он проповедует слово Божье, делится своими мыслями, оставаясь в рамках официальных учений католической церкви, говорит о социальном учении церкви, применяя их к событиям и беззаконию, которые происходят в стране в последние месяцы. Ведь священник не должен обходить стороной социальные проблемы.