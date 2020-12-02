Профессор системной биологии: «Коронавирус забирает ресурсы и приближает старость»

Последствием перенесённой коронавирусной инфекции может быть преждевременное старение организма. Об этом сообщила Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, передаёт агентство РИА «Новости».

«Коронавирус забирает ресурсы и приближает старость», — заявила Анча Баранова.

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По её словам, группа медиков в ноябре опубликовала результаты исследования, в котором врачи наблюдали за здоровьем людей, переболевших коронавирусом в лёгкой и умеренной форме. У 70% пациентов были обнаружены патологии некоторых внутренних органов. Наиболее частым явлением был жировой гепатоз (поражение печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Биолог пояснила, что такие заболевания характерны для людей в возрасте 60 лет, но в постковидной группе они наблюдались уже в 40 лет.

При этом Баранова подчеркнула, что подобные исследования необходимо проводить и дальше, так как изучены ещё не все негативные последствия COVID-19.

«Нужно начать длинные когортные исследования выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать: брать анализы, причём неоднократно, смотреть, что происходит. Этим надо заниматься», — добавила она.

Ранее американские учёные сообщили, что первоначальное предположение о том, что коронавирус оказывает основное негативное влияние на органы дыхания, оказалось неверным. Они выяснили, что инфекция также оказывает значительное воздействие на работу сердца, печени и почек. Кроме того, у переболевших COVID-19 также могут наблюдаться плохая свёртываемость крови, головные боли и головокружение.