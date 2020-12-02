«Кур`ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок. Что о ней нужно знать и зачем она нужна случчанам

После того как за два месяца все карты Lampa были распроданы, мы часто получали вопросы: «А будут ли ещё карты?», «А можно сделать что-то подобное, но не только для женщин?». И мы выпустили карту «Кур`ера», в которой собрали скидки от наших партнёров и на допуслуги от редакции.

Что это такое:

Карта «Кур'ер» — пластиковая карта, которая даёт владельцу возможность:

1) покупать со скидкой товары и услуги у партнёров карты;

2) получать презенты от редакции «Кур'ера»;

3) получать скидки на допуслуги редакции.

На данный момент у карты уже 20 партнёров. Список будет дополняться.

У нашей газеты более 500 партнёров в разных сферах бизнеса. И мы поняли, что карты «Кур'ер» будут полезны и выгодны как предпринимателям, так и читателям — владельцам карт.

Как это работает:

Рекламодатели газеты «Iнфа-Кур'ер» предоставляют скидку на свой товар/услугу для владельцев карт. Люди делают у них заказ/покупку — и все довольны).

Список партнёров: