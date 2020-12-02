«Кур`ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок. Что о ней нужно знать и зачем она нужна случчанам

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После того как за два месяца все карты Lampa были распроданы, мы часто получали вопросы: «А будут ли ещё карты?», «А можно сделать что-то подобное, но не только для женщин?». И мы выпустили карту «Кур`ера», в которой собрали скидки от наших партнёров и на допуслуги от редакции.

Что это такое:

Карта «Кур'ер» — пластиковая карта, которая даёт владельцу возможность:
1) покупать со скидкой товары и услуги у партнёров карты;
2) получать презенты от редакции «Кур'ера»;
3) получать скидки на допуслуги редакции.

На данный момент у карты уже 20 партнёров. Список будет дополняться.

У нашей газеты более 500 партнёров в разных сферах бизнеса. И мы поняли, что карты «Кур'ер» будут полезны и выгодны как предпринимателям, так и читателям — владельцам карт.

Как это работает:

Рекламодатели газеты «Iнфа-Кур'ер» предоставляют скидку на свой товар/услугу для владельцев карт. Люди делают у них заказ/покупку — и все довольны).

Список партнёров:

11. МАГАЗИНЫ «ЕВРООПТИКА» — СКИДКА 10%

  • Подбор и изготовление очков
  • продажа контактных линз
  • консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
  • ремонт очков в Слуцке
  • Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
  • Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
  • Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00

22. Строительные материалы торговой марки «Теплахата» — СКИДКА 5%

  • фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
  • декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
  • гибкий камень;
  • плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;
  • Сайт: www.teplahata.by
  • Instagram — @teplahataby
  • Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.

33. Заборы, ворота, калитки от «ИССиС» — СКИДКА 10%

  • Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.
  • Телефон: (8029) 172 27 28.

44. Заборы под ключ «Уровень» — СКИДКА 7%

  • Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
  • Металлопрофиль;
  • Сетка-рабица;
  • Ворота распашные, откатные, автоматика.
  • Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35

55. Цветы — СКИДКА 10%

  • Instagram — @kvetki_slutsk;
  • Цветочный рынок: павильон 10, 11, 13;
  • Время работы: с 7 до 22 часов;
  • Телефон: (8029) 6 827 977.

66.Мини-кафе «Бородуля» — СКИДКА 10%

  • Шаурма, бургеры, хот-доги;
  • Доставка
  • Адреса: г. Слуцк, ул. Ленина, 118А (ТЦ «Панорама»)
  • Телефон: (8029) 661 88 00
  • Instagram: @cafe_borodulya_slutsk

77. Sushi Slutsk — СКИДКА 15%

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
  • Контакты:+ 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
  • Instagram: @sushi_slutsk.

88. Пицца Арт — СКИДКА 10%

  • Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71
  • График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;
  • Instagram: @pizza_art_slutsk

99. Студия красоты S. tan — СКИДКА 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.
  • ВКонтакте
  • Instagram
  • Одноклассники
  • Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)
  • Телефон: (8044) 505 07 44

1010. Магазин женской обуви «Стрекоза» — СКИДКА 5% и 20%

  • 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно
  • Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22
  • Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1 ТЦ «Европарк», 2-й этаж; Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2. ТЦ «Маяк», 2-й этаж
  • Сайт: strekoza-shoes.by
  • ВКонтакте

1111. Пицца Смайл — СКИДКА 10%

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»
  • Приём заказов: с 11:00 до 22:30
  • Доставка: с 11:00 до 23:00
  • Телефоны: (801 795) 6−40−40, (8029) 116−08−00
  • Сайт: slutsk.pizzasmile.by
  • ВКонтакте
  • Instagram: @pizzasmile

1212. Компьютерные услуги — СКИДКА 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • Выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.
  • Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10
  • Сайт: it-slutsk.by
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Instagram: @it_slutsk

1313. Натяжные потолки — СКИДКА 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

1414. Реставрация мягкой мебели — СКИДКА 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.
  • Телефон: (8029) 554−55−35, (8029) 138−68−49
  • Сайт: ditman.kraj.by

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