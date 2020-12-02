«Кур`ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок. Что о ней нужно знать и зачем она нужна случчанам

После того как за два месяца все карты Lampa были распроданы, мы часто получали вопросы: «А будут ли ещё карты?», «А можно сделать что-то подобное, но не только для женщин?». И мы выпустили карту «Кур`ера», в которой собрали скидки от наших партнёров и на допуслуги от редакции.
Что это такое:
Карта «Кур'ер» — пластиковая карта, которая даёт владельцу возможность:
1) покупать со скидкой товары и услуги у партнёров карты;
2) получать презенты от редакции «Кур'ера»;
3) получать скидки на допуслуги редакции.
На данный момент у карты уже 20 партнёров. Список будет дополняться.
У нашей газеты более 500 партнёров в разных сферах бизнеса. И мы поняли, что карты «Кур'ер» будут полезны и выгодны как предпринимателям, так и читателям — владельцам карт.
Как это работает:
Рекламодатели газеты «Iнфа-Кур'ер» предоставляют скидку на свой товар/услугу для владельцев карт. Люди делают у них заказ/покупку — и все довольны).
Список партнёров:
11. МАГАЗИНЫ «ЕВРООПТИКА» — СКИДКА 10%
- Подбор и изготовление очков
- продажа контактных линз
- консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
- ремонт очков в Слуцке
- Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача
- Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00
- Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)
- Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00
22. Строительные материалы торговой марки «Теплахата» — СКИДКА 5%
- фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
- декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
- гибкий камень;
- плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;
- Сайт: www.teplahata.by
- Instagram — @teplahataby
- Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)
- Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.
33. Заборы, ворота, калитки от «ИССиС» — СКИДКА 10%
- Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.
- Телефон: (8029) 172 27 28.
44. Заборы под ключ «Уровень» — СКИДКА 7%
- Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
- Металлопрофиль;
- Сетка-рабица;
- Ворота распашные, откатные, автоматика.
- Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35
55. Цветы — СКИДКА 10%
- Instagram — @kvetki_slutsk;
- Цветочный рынок: павильон 10, 11, 13;
- Время работы: с 7 до 22 часов;
- Телефон: (8029) 6 827 977.
66.Мини-кафе «Бородуля» — СКИДКА 10%
- Шаурма, бургеры, хот-доги;
- Доставка
- Адреса: г. Слуцк, ул. Ленина, 118А (ТЦ «Панорама»)
- Телефон: (8029) 661 88 00
- Instagram: @cafe_borodulya_slutsk
77. Sushi Slutsk — СКИДКА 15%
- Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.
- Контакты:+ 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.
- Instagram: @sushi_slutsk.
88. Пицца Арт — СКИДКА 10%
- Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71
- График работы: Пн-Чт
11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;
- Instagram: @pizza_art_slutsk
99. Студия красоты S. tan — СКИДКА 10%
- моделирование ногтей любой сложности;
- маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
- курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
- депиляция воском;
- изготовление и ремонт аксессуаров;
- роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)
- Телефон: (8044) 505 07 44
1010. Магазин женской обуви «Стрекоза» — СКИДКА 5% и 20%
- 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно
- Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22
- Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1 ТЦ «Европарк», 2-й этаж; Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2. ТЦ «Маяк», 2-й этаж
- Сайт: strekoza-shoes.by
- ВКонтакте
1111. Пицца Смайл — СКИДКА 10%
- Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»
- Приём заказов: с 11:00 до 22:30
- Доставка: с 11:00 до 23:00
- Телефоны: (801 795) 6−40−40, (8029) 116−08−00
- Сайт: slutsk.pizzasmile.by
- ВКонтакте
- Instagram: @pizzasmile
1212. Компьютерные услуги — СКИДКА 15%
- ремонт компьютеров, ноутбуков;
- установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
- установка антивируса, программ по желанию заказчика;
- настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
- Выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.
- Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10
- Сайт: it-slutsk.by
- ВКонтакте
- Одноклассники
- Instagram: @it_slutsk
1313. Натяжные потолки — СКИДКА 12%
Телефон: (8029) 237 61 45
1414. Реставрация мягкой мебели — СКИДКА 15%
- перетяжка мягкой мебели
- ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
- полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать
и т. д.,
- реставрация и восстановление деревянных конструкций,
- изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
- работа со сложными моделями мебели.
- Телефон: (8029) 554−55−35, (8029) 138−68−49
- Сайт: ditman.kraj.by
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