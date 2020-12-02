Комиссии по карточкам периодически меняются, и, как правило, не в пользу клиента. Одна из популярных услуг — снятие наличных. Платить за неё не нужно, когда снимаешь деньги в своём банкомате или банкомате банков-партнёров. TUT. BY выяснил, как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах и какой их размер на сегодняшний день.

Самые большие комиссии за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам Банка БелВЭБ (3%, мин.7 BYN) и БПС-Сбербанка (4%, мин. 5 BYN).

за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам (3%, мин.7 BYN) и (4%, мин. 5 BYN). В Белгазпромбанке сократился список банков-партнёров, теперь среди них, остались только Белагропромбанк и МТБанк.

сократился список банков-партнёров, теперь среди них, остались только Белагропромбанк и МТБанк. В Белинвестбанке увеличился минимум за снятие. Был — 2,5%, мин. 2 BYN, стал — 2,5%, мин. 3 BYN.

В таблице указана информация по личным дебетовым картам. В устройствах банков снятие наличных — без комиссии, просмотр баланса, как правило, тоже.

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