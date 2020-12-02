Комиссии по карточкам периодически меняются, и, как правило, не в пользу клиента. Одна из популярных услуг — снятие наличных. Платить за неё не нужно, когда снимаешь деньги в своём банкомате или банкомате банков-партнёров. TUT. BY выяснил, как изменились комиссии за снятие наличных в «чужих» банкоматах и какой их размер на сегодняшний день.
- Самые большие комиссии за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам Банка БелВЭБ (3%, мин.7 BYN) и БПС-Сбербанка (4%, мин. 5 BYN).
- В Белгазпромбанке сократился список банков-партнёров, теперь среди них, остались только Белагропромбанк и МТБанк.
- В Белинвестбанке увеличился минимум за снятие. Был — 2,5%, мин. 2 BYN, стал — 2,5%, мин. 3 BYN.
В таблице указана информация по личным дебетовым картам. В устройствах банков снятие наличных — без комиссии, просмотр баланса, как правило, тоже.
|Название банка
|Комиссия при снятии в «чужих» банкоматах, банки-партнёры
|Комиссия за просмотр баланса в «чужих» банкоматах
|Белагропромбанк
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Без комиссии в банкоматах банков-партнёров — Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка.
В других — 2.5%, мин. 4 BYN / 3 USD/EUR / 200 RUB.
|В банкоматах банков-партнёров — 0,60 BYN, в остальных — 1,5 BYN.
|Беларусбанк
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Без комиссии в банках-партнёрах — БПС-Сбербанке и Белагропромбанке.
В других — 2,5%, мин. 3 BYN, 3 USD/EUR или мин. 110 RUS.
По картам для использования только в Беларуси — 2,5%, мин. 0.50 BYN.
|В банках-партнёрах — 0,35 BYN/0,2 USD/EUR, 10 RUS. В остальных банкоматах — 1 BYN, 0,5 USD/EUR, 35 RUS.
|Белинвестбанк
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Без комиссии — в банкоматах Беларусбанка, и Белагропромбанка.
В других — 2,5%, мин. 3 BYN.
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В банкоматах-партнёрах — 0,30 BYN.
В других — 1,50 BYN.
|БПС-Сбербанк
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Без комиссии — в Беларусбанке и в банках входящих в группу Сбербанка России. Исключение Сбербанк России (Украина), там комиссия 50 гривен.
В других банкоматах — 4%, мин. 5 BYN.
Если операция проводится в ин. валюте по счёту в бел. рублях, комиссия увеличивается на 3%.
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В банкомате Беларусбанка — 0,50 BYN.
В остальных — 2,50 BYN.
|Белгазпромбанк
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Без комиссии — в банках-партнёрах — Белагропромбанке и МТБ банке.
В других — 3,5%, мин. 2 BYN.
|3 BYN.
|Банк Дабрабыт
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Без комиссии в банкоматах Белгазпромбанка и РРБ-Банка.
В банках-партнёрах (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Статусбанк) по картам в пакетах «классический», «премиальный» и «эксклюзивный» комиссия 2% от суммы, мин. 5 BYN.
В других — 3%, мин. 5 BYN.
По пенсионным картам и «Матуля» — без комиссии (в пределах лимита 200 BYN в месяц). По карте «Давай-Давай» — 100 BYN/50 USD/EUR в месяц без комиссии, у партнёров — 200 BYN, 100 USD/EUR в месяц.
|3 BYN.
|БСБ Банк
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Без комиссии — в банкоматах-партнёрах Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Банка Дабрабыт, Идея Банка, РРБ-Банка, Технобанка.
В остальных — 2%, мин. 2 BYN (для карт в бел. рублях) и 2.5% (для карт в валюте).
Каждый банк может взимать дополнительно свою комиссию, предупредили в БСБ Банке.
|Без комиссии со стороны банка.