Жителям Ячево спустя 2,5 года так и не выделили землю под кладбище. В райисполкоме объяснили почему

Летом 2018 года «Кур'ер» опубликовал репортаж о собрании в деревне Ячево Слуцкого района. Жители деревни требовали у чиновников выделить им землю под кладбище. В среду, 2 декабря 2020 года, дачник из Ячево сообщил редакции, что земля до сих пор не выделена. А начальник землеустроительной службы объяснил нам, почему так произошло.

В чём дело

Два с половиной года назад жители Ячево пожаловались в «Кур'ер», что им негде хоронить умерших: местные кладбища закрыты, а до ближайшего погоста 12 километров. Сельские жители требовали выделить им место для захоронений рядом с деревней.

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Позже они встретились с чиновниками. На этой встрече решали, где можно устроить кладбище. Тогда Александр Курак, начальник землеустроительной службы Слуцкого райисполкома, объяснил сельчанам, что вопрос изъятия сельскохозяйственных земель для любых нужд — в компетенции главы государства. Что нужно найти участок возле Ячево, который будет подходить под определённые требования. Курак собрал предложения по землям и пообещал: «Мы проработаем варианты, чтобы мы вышли на область с обоснованием на 2−3 листа. Будем отводить место, однозначно оно будет…».

Письмо в редакцию

Пенсионер Николай принёс 2 декабря 2020-го в редакцию письмо. Оно написано от лица жителей Ячево и гласит, что землю под захоронения всё ещё не выделили. Приводим выдержки из письма.

«Александр Курак объяснил, что существующее кладбище нельзя расширить, так как вокруг него по периметру пролегает газопровод, а дальше — пахотные земли. Так кто же из чиновников подписывал проект прокладки данного газопровода вокруг всего кладбища (видно, для того, чтобы мёртвые за пределы кладбища не повылазили)? Хотя газопровод можно было проложить вдоль дороги перед кладбищем, а не по пахотным землям (видно, для того, чтобы механизаторам было «удобнее» обрабатывать эти поля). /…/

Резюме этого диалога в том, что после освобождения от немецко-фашистских оккупантов наши бабушки таскали плуг на себе и пахали эту землю. Так неужели они не заработали два метра этой земли, чтобы их в ней захоронили, а не разбросали по всем весям?

Во все времена были семейные захоронения. Ну что же, как говорят в народе, посидели, по… ли и разошлись, хотя и обещали решить до 2019 года. «А воз и ныне там».

Так вот, дорогие наши власти города и района, подскажите нам, горестным людям, куда обратиться: напрямую в Администрацию президента или, может, сразу в ООН?"

Также Николай рассказал, что у него недавно умер друг из Ячево. Семье друга повезло, что в оградке с могилами его родителей осталось место ещё для одной могилы. Иначе бы пришлось везти тело куда-то далеко.

Слуцкие власти сделали всё, что от них зависело

Александр Курак, начальник землеустроительной службы, пояснил «Кур'еру», почему землю под кладбище не выделили. Он сказал, что в Слуцке был полностью проведён комплекс необходимых работ.

«Но вы же знаете, что изъятие сельхозземель согласовывается с госконтролем и госкомимуществом, — сказал Александр Филиппович. — И вот, на этапе согласования с госконтролем не дали нам на сельхозземлях размещать это кладбище. Мы повторно обращались туда. И вопрос на этом застопорился. Что зависело от нас — мы сделали всё. Пока жители Ячево размещают захоронения на тех местах, что ещё остались на местных кладбищах».