«Максимальный результат за 11 месяцев, который когда-либо производило предприятие». «Беларуськалий» выпустил более 11 млн тонн удобрений

Генеральный директор компании Иван Головатый в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что ОАО «Беларуськалий» в январе-ноябре текущего года произвело более 11,1 млн тонн удобрений.

«За 11 месяцев мы произвели более 11,1 миллиона тонн удобрения. При этом хотелось бы отметить, что это максимальный результат за 11 месяцев, который когда-либо производило предприятие», — сказал Иван Головатый.

Реклама

По его словам, в январе-ноябре ОАО «Беларуськалий» поставляло продукцию в 110 государств.

«Это те страны, которые попробовали наше удобрение, которые знают его качество, его стабильность. И им особые слова благодарности, потому что это действительно наши надёжные партнёры», — подчеркнул гендиректор.

В эфире было отмечено, что на работу предприятия не удалось повлиять ни попытками саботажа, ни призывами не покупать белорусские удобрения.