Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 декабря. Обзор

Проходит подписная кампания на 2021 год!
«Кур'ер» — за крепкое здоровье своих читателей! Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку! Берегите себя и читайте «Кур'ер».
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию можно узнать здесь.
- Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).
Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:
- бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);
- СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
Что происходит на рынке б/у жилья в СлуцкеКоличество предложений на рынке жилья в столице зашкаливает, хотя спроса почти нет. Цены понемногу падают и, ожидается, упадут очень сильно. А что происходит в Слуцке, какая ситуация на нашем рынке недвижимости? В традиционной рубрике о самых дорогих и самых дешёвых квартирах «Кур'ер» сравнил цены на вторичное жильё в начале года, в середине года и сейчас. А эксперт-риелтор рассказал, похожа ли ситуация на минскую.
Легенды и поверья ГрескаВ этом году Греску исполнилось 540 лет. У поселения действительно богатая история. Греск побывал центром Греского района — с 1935 по 1956 год, стал родиной плеяды художников, писателей, известных деятелей, дал название 300-килограммовому метеориту, упавшему недалеко от Греска.
Ещё Греск известен своими легендами и поверьями, которые до сих пор рассказывают местные жители. «Кур'ер» собрал истории, которые бытуют в агрогородке. Некоторые из них рассказали старожилы, а другие были записаны учениками и хранятся в школьном музее.
Как выбирать профиль для окна. Советы экспертаНе все знают, что основным элементом пластиковых окон является именно профиль. От его характеристик зависит, насколько эффективными будут звукоизоляция, теплозащита, прочность, устойчивость окна к механическим нагрузкам и его долговечность. На какие характеристики профиля при заказе пластиковых окон надо обращать внимание‚ «Кур'еру» рассказал Сергей Уласовец‚ владелец «ОкнаЭкоМонтаж».
О чём пишут маленькие случчане Деду МорозуВ редакцию «Кур'ера» продолжают приходить письма для Деда Мороза. Маленькие случчане рассказывают, что хорошего они сделали в этом году. Ждём ваши послания до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных историй получат подарки.
Как немцы выиграли пари у маршала ЖуковаОсень 1945 года. Находящийся в советской зоне оккупации город Айзенах лежит в руинах. В результате бомбардировок разрушено более половины производственных цехов легендарного Айзенахского автозавода, являвшегося опорой экономики города.
Реклама