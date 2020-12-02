Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 3 декабря. Обзор

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Что происходит на рынке б/у жилья в Слуцке

Легенды и поверья Греска

Количество предложений на рынке жилья в столице зашкаливает, хотя спроса почти нет. Цены понемногу падают и, ожидается, упадут очень сильно. А что происходит в Слуцке, какая ситуация на нашем рынке недвижимости? В традиционной рубрике о самых дорогих и самых дешёвых квартирах «Кур'ер» сравнил цены на вторичное жильё в начале года, в середине года и сейчас. А эксперт-риелтор рассказал, похожа ли ситуация на минскую.В этом году Греску исполнилось 540 лет. У поселения действительно богатая история. Греск побывал центром Греского района — с 1935 по 1956 год, стал родиной плеяды художников, писателей, известных деятелей, дал название 300-килограммовому метеориту, упавшему недалеко от Греска.

Ещё Греск известен своими легендами и поверьями, которые до сих пор рассказывают местные жители. «Кур'ер» собрал истории, которые бытуют в агрогородке. Некоторые из них рассказали старожилы, а другие были записаны учениками и хранятся в школьном музее.

Как выбирать профиль для окна. Советы эксперта

О чём пишут маленькие случчане Деду Морозу

Как немцы выиграли пари у маршала Жукова

Не все знают, что основным элементом пластиковых окон является именно профиль. От его характеристик зависит, насколько эффективными будут звукоизоляция, теплозащита, прочность, устойчивость окна к механическим нагрузкам и его долговечность. На какие характери­сти­ки профиля при заказе пластиковых окон надо обращать внима­ние‚ «Кур'еру» рассказал Сергей Уласовец‚ владелец «ОкнаЭкоМонтаж».В редакцию «Кур'ера» продолжают приходить письма для Деда Мороза. Маленькие случчане рассказывают, что хорошего они сделали в этом году. Ждём ваши послания до 20 декабря включительно. Авторы креативных и интересных историй получат подарки.Осень 1945 года. Находящийся в совет­ской зоне оккупации город Айзенах лежит в руинах. В результате бомбардировок разрушено более половины производ­ственных цехов леген­дарного Айзенахского автозавода, являвшегося опорой экономики города.