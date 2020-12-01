Водители паркуют машины под окнами случчанки. Мы узнали, законно ли это

Жительницу Слуцка Валентину Костикову возмущает, что под её окнами водители систематически паркуют машины. Она просит их этого не делать, но безрезультатно. «Кур'ер» узнал в ГАИ, законна ли такая парковка и какое наказание грозит нарушителю.

Что рассказала случчанка

«Водитель этого фургона ставит бус прямо мне под окна. Когда заводит двигатель, то выхлопные газы идут прямо мне в окно. Я вышла и попросила его убрать автомобиль, сказала, что вызову ГАИ. Он мне нагрубил и ответил: „Вызывай хоть сейчас“. И уехал. Он даже не из нашего подъезда, а может, и не из нашего дома. Что делать, куда обращаться?» — поинтересовалась Валентина Костикова, жительница дома № 172 на улице Социалистической.

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Машина под окнами — нарушение

«В данном случае водитель нарушает п. 143.16 ПДД, в котором говорится, что остановка и стоянка транспортных средств запрещены на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке.

За такое нарушение предусмотрено административное наказание по ст. 18.22 КоАП. Водителя могут как предупредить, так и оштрафовать. Сумма штрафа может зависеть от типа транспортного средства или, например, повторности нарушения в течение года — вплоть до 10 базовых.

Если жильцы видят подобное нарушение, они могут обращаться по телефону 102″, — пояснили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.