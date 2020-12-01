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Как стать пчёлкой, которая собирает мёд, и не быть мухой, летящей на навоз. Совет жительницы Слуцка

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Настроение плохое? Нет желания видеть в этом мире прекрасное? Тогда не читай этот текст.

Люблю наблюдать за женщинами. На что смотрю в первую очередь? Конечно, на лицо. К великому сожалению, на улицах нашего города редко можно встретить приветливые, открытые, располагающие улыбки наших дам.

Дорогие девушки разных возрастов! Вспомните себя 15-летней, юной, жизнерадостной, лёгкой. Верните эту девчонку в себя. Покружитесь перед зеркалом. Увидьте себя не обременённой заботами. И улыбнитесь обезоруживающей улыбкой самой себе.

Глядя в зеркало, таинственным волшебным голосом произнесите: «Я красива, молода. Я — удача, я — звезда. Ключик счастья золотой у меня всегда с собой». Три раза щёлкнув пальцами, на каждый щелчок скажите: «Что-то будет, что-то будет, что-то будет очень хорошее!» Если этого недостаточно, сделайте себе комплимент: «Уродилась же такая красота!»

С вами такое случалось? Пишите в комментариях. Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

Даже если одолевает лень, сделайте точечный массаж для лица. Вам же не хочется стареть. Не забудьте заняться утренней гимнастикой: 5−6 упражнений достаточно. А теперь — за повседневные дела.

Помните, что наши годы — это наш опыт. Он помогает нам разрешать различные жизненные ситуации. Но это не повод для высокомерия, демонстрации окружающим собственной значимости. Допустите в свои мысли подобные установки — появится надменный, возможно, и злой взгляд. Мужчинам это не нравится. Помните: сильной половине человечества нравятся лёгкие, весёлые, не обременённые проблемами женщины.





Перед сном возьмите блокнот и ручку. И прямо с сегодняшнего дня начните письменную рефлексию каждого дня. Записывайте семь хороших дел. И ни слова о плохом. Эффект будет быстрый. Скоро вы увидите, что у вас всё только хорошо. Вы стали пчёлкой, которая собирает мёд. А муха, летящая на навоз, вам не подруга.

Ваша Лада Гармоничная

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

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instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

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