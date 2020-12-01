Как стать пчёлкой, которая собирает мёд, и не быть мухой, летящей на навоз. Совет жительницы Слуцка

Настроение плохое? Нет желания видеть в этом мире прекрасное? Тогда не читай этот текст.

Люблю наблюдать за женщинами. На что смотрю в первую очередь? Конечно, на лицо. К великому сожалению, на улицах нашего города редко можно встретить приветливые, открытые, располагающие улыбки наших дам.

Дорогие девушки разных возрастов! Вспомните себя 15-летней, юной, жизнерадостной, лёгкой. Верните эту девчонку в себя. Покружитесь перед зеркалом. Увидьте себя не обременённой заботами. И улыбнитесь обезоруживающей улыбкой самой себе.

Глядя в зеркало, таинственным волшебным голосом произнесите: «Я красива, молода. Я — удача, я — звезда. Ключик счастья золотой у меня всегда с собой». Три раза щёлкнув пальцами, на каждый щелчок скажите: «Что-то будет, что-то будет, что-то будет очень хорошее!» Если этого недостаточно, сделайте себе комплимент: «Уродилась же такая красота!»

Даже если одолевает лень, сделайте точечный массаж для лица. Вам же не хочется стареть. Не забудьте заняться утренней гимнастикой: 5−6 упражнений достаточно. А теперь — за повседневные дела.

Помните, что наши годы — это наш опыт. Он помогает нам разрешать различные жизненные ситуации. Но это не повод для высокомерия, демонстрации окружающим собственной значимости. Допустите в свои мысли подобные установки — появится надменный, возможно, и злой взгляд. Мужчинам это не нравится. Помните: сильной половине человечества нравятся лёгкие, весёлые, не обременённые проблемами женщины.











Перед сном возьмите блокнот и ручку. И прямо с сегодняшнего дня начните письменную рефлексию каждого дня. Записывайте семь хороших дел. И ни слова о плохом. Эффект будет быстрый. Скоро вы увидите, что у вас всё только хорошо. Вы стали пчёлкой, которая собирает мёд. А муха, летящая на навоз, вам не подруга.

Ваша Лада Гармоничная