Шахтёры «Беларуськалия» продолжают присоединяться к забастовке. Их уже больше ста, многих уволили

На «Беларуськалии», где функционирует один из самых сильных стачкомов в стране, в стачку вступил уже 101 работник. Об этом TUT. BY рассказали в пресс-службе стачкома. Больше половины из них уже уволены. При этом практически каждый день к стачке продолжают присоединяться новые работники.

За утро 1 декабря о присоединении к стачке объявили двое работников «Беларуськалия»: тракторист ПУВРКТ рудника 4РУ Виктор Гуринович и электрослесарь ПУВРКТ рудника 3РУ Павел Жих.

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— Нашая Радзіма ў страшнай бядзе. І мы, яе дзеці, апынуліся ў самым сэрцы трагедыі! — говорится в обращении Виктора Гуриновича. — Сілавы блок выкарыстоўвае рэпрэсіі супраць свайго народа, супраць яго голасу, супраць мірнага пратэсту, супраць будучыні нашай Бацькаўшчыны. Краіна задыхаецца ў хвалях незаконнага пераследу па палітычнаму прызнаку. Краіна задыхаецца ад ілжы і дыскрымінацыі нацыянальнай культуры і мовы. Мы на мяжы гуманітарнай катастрофы: пыткі, здзекі, забойства, гвалт у дачыненні да іншадумцаў, да простых цывільных — гэта тое, што тут адбываецца кожны дзень. Гэта што, цывілізаваная краіна XXI стагоддзя? Чаму так адбылося? Што стала апошняй кропляй? Чаму спружына больш не сціскаецца?! Прычына адна — насельніцтва Беларусі стамілася цярпець непрафесіяналізм, хамства і неадэкватнасць нелегітымнай улады, якая замест дыялогу прапануе толькі жорсткі ціск і агрэсію.

Виктор Гуринович подчёркивает, что видит только один мирный путь борьбы за свои права — присоединение к общенациональной стачке и поддержка требований стачкома «Беларуськалия».

В пресс-службе стачкома предприятия рассказали, что, по последним данным, в стачку вступил 101 работник «Беларуськалия» (среднесписочная численность сотрудников предприятия, по данным за 2019 год, составляла 16,5 тысячи человек). Из них уже уволено 55 человек. Что происходит с остальными, пока неизвестно. В стачкоме говорят, что «сверху дали команду не церемониться», ранее на «Беларуськалии» также заявляли, что в отношении остальных участников стачки «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством».

Что на предприятии говорят о ситуации и как на неё реагируют партнёры «Беларуськалия»

20 ноября в официальном телеграм-канале «Беларуськалия» появилась публикация о том, что в своих заявлениях на присоединение к стачке работники ссылаются на акты национального и гражданского права, которые «не содержат даже определения понятия „стачка“ и не предусматривают порядок её объявления и проведения».

— Так, в соответствии с подпунктом d пункта 1 статьи 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, участвующие в указанном пакте государства обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны. Данное право нашей страной обеспечено в Конституции и Трудовом кодексе. Но лицами, агитирующими за вступление в «стачку», порядок объявления и проведения забастовки не соблюдается, несмотря на решение суда Минской области, которым забастовка в ОАО «Беларуськалий» была признана незаконной, — говорится в заявлении «Беларуськалия». — Таким образом, отказ работников выполнять свои трудовые обязанности в связи с вступлением в «стачку» противоречит национальному и международному законодательству, не относится к уважительным причинам неявки на работу, и единственным правовым последствием таких действий является увольнение работника за прогул.

На тот момент уволенных за стачку было 49, в отношении остальных «будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством», комментировали на «Беларуськалии».

25 ноября норвежская компания Yara, один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании, опубликовала ещё один пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность ситуацией на «Беларуськалии».

— Yara продолжает закупать калий у Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». За последние месяцы мы регулярно вели диалог с руководством «Беларуськалия», в котором выражали озабоченность ситуацией с правами рабочих и их благополучием. Мы всё ещё верим, что диалог может быть инструментом для улучшения, но мы всё более озабочены ситуацией, учитывая ухудшение политической ситуации в стране, а также ситуацией с безопасностью, — говорится в заявлении компании.

В сентябре представители Yara приезжали на встречу с руководством «Беларуськалия» и представителями профсоюзов, больше личных встреч не проводилось из-за пандемии.

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