Как хорошо вы знаете польский. Тест

Многие считаю, что языки соседних стран слишком похожи на русский или белорусский, поэтому учить их необязательно, потому, что и так всё понятно. Однако зачастую созвучные и знакомые нам на слух слова имеют абсолютно другое значение. И, если вы будете использовать их неверно, то можете попасть в неловкую ситуацию.

Совместно с Польским институтом гражданского сотрудничества мы подготовили тест по польскому языку, чтобы вы смогли проверить насколько хорошо понимаете наших соседей.

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Если вы хотите больше узнать о Польше, то посетите сайт Польского института гражданского сотрудничества. Это одна из крупнейших неправительственных организаций, цель которой познакомить жителей других стран с польской культурой и интегрировать мигрантов в польское общество. Также, если вы хотите посетить Польшу вот отличное место, где можно остановиться на несколько недель. А «Хороший блог о Польше» расскажет об интересных местах, жизни и бизнесе в этой стране.

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