Свиньи уже не роют землю на кладбище в деревне под Слуцком. И вот почему

После публикации о свиньях, которые в Безверховичах рыли землю на кладбище, с редакцией «Кур'ера» связался Артём Демьянов, председатель Серяжского сельсовета, в который входят Безверховичи.

Артём Олегович сообщил, что он отреагировал на нашу публикацию: нашёл хозяев свиней и поговорил с ними. По словам Демьянова, почти сразу после событий, попавших на видео, заводчикам пожаловались на животных соседи. Хозяева приняли меры, и сейчас уже около двух месяцев свиньи под надзором.

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Председатель сельсовета ещё раз напомнил заводчикам об ответственности за нарушение правил содержания животных.

Ещё председатель сказал, что после публикации в «Кур'ере» с ним связались люди, которые, когда эпидемия пойдёт на спад, готовы помочь собрать деньги на ворота на кладбище.

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