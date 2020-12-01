Власти установили расчётные нормы рабочего времени на 2021 год. В следующем году у белорусов будет больше рабочих дней, чем в нынешнем.

Так, для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2050 часов (в 2020-м — 2032),

с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2050 часов (в 2020-м — 2032), а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2031 час (2026).

Почему на «пятидневке» рабочих часов больше, чем на «шестидневке»

В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной.

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«Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу», — уточняют в Минтруда.

Такая же ситуация была в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

График переноса рабочих дней в 2021 году

Ранее в правительстве утвердили график переноса рабочих дней в 2021 году. Рабочие дни в следующем году переносятся:

Рабочие дни в 2021 году переносятся с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, и с понедельника, 10 мая, на субботу, 15 мая.

То есть на православное Рождество мы будем отдыхать четыре дня подряд — 7, 8, 9 и 10 января (четверг, пятницу, субботу и воскресенье). В мае мы будем отдыхать тоже четыре дня подряд — 8 (субботу), 9 (воскресенье), 10 (понедельник) и 11 мая (вторник — Радуница).