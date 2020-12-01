Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

В слуцком магазине OGMA можно приобрести одежду для всей семьи

Lampa
Lampa
0
В Слуцке есть магазин трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS с собственным производством и дизайном. «Кур'ер» пообщался с менеджером магазина, который рассказал об особенностях шоу-рума и одежды OGMA.

В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи
РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ. В магазине представлен широкий размерный ряд. Например, взрослая одежда идёт от 40 по 60 размер и выше. Отшивали даже 70-й размер.

КОСТЮМ-КОНСТРУКТОР. В OGMA можно собрать себе костюм, как конструктор. Допустим, у человека штаны одного размера, а кофта/майка — другого. Продавец поможет подобрать и низ, и верх нужного размера. То есть костюм будет идеально сидеть на фигуре покупателя.

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. OGMA представляет одежду для всей семьи. Часто заказывают одежду в стиле family look, то есть одинаковые вещи для мамы и дочки, для мужа и жены. Как правило, в магазин сначала приходит кто-то один, а потом подтягивает родных и друзей, и каждый находит что-то, что ему нравится. Есть одежда для будущих кормящих мам.

КАЧЕСТВО. При производстве одежды используются материалы высокого качества — 70−90% хлопка. Такая одежда приятна к телу.

В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи

Адрес:

  • Богдановича, 54 (ТД «Южный», 2-й этаж).

Телефон:

  • +(375 29) 607 05 90.

Режим работы:

  • понедельник-пятница — с 10 до 19 часов,
  • суббота-воскресенье — с 10 до 16 часов.

Instagram — здесь.

Скидка по карте женского проекта Lampa — 7%.

ИП Ковалев Д. В. унп 691 868 622

В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи

В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи

В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи

Новости

В каком случае в Беларуси сократят декретный отпуск

0
Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты, высказалась на тему возможного сокращения в Беларуси декретного отпуска. По её мнению, «если в стране будут обеспечены услуги...
Далее
Вокруг нас

Топ-5 неожиданных вещей, которым нужно научить ребёнка до школы. И почему это важно

0
Обычно родители считают, что дети к школе должны стать самостоятельными, научиться общаться, а также читать и писать. Но есть и альтернативные мнения. Психолог Сергей...
Далее
Вокруг нас

Когда отношениям 10 лет и больше. Психолог о том, с какими иллюзиями пора расстаться

0
Самые тяжёлые семейные кризисы приходятся на то время, когда супруги вместе давно — 10−15−20 лет. Кажется, что уже привыкли к недостаткам друг друга, теперь...
Далее

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник и названия издания - "Кур'ер" или KURJER.INFO.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Платить посуточно и не отвязывать пошлину от ТО полностью. «Белтехосмотр» предложил своё решение по дорожному сбору

0

Лечение ВИЧ в 2020-м: насколько повлиял COVID-19

0