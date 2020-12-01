В слуцком магазине «OGMA» можно приобрести одежду для всей семьи

В Слуцке есть магазин трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS с собственным производством и дизайном. «Кур'ер» пообщался с менеджером магазина, который рассказал об особенностях шоу-рума и одежды OGMA.



РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ. В магазине представлен широкий размерный ряд. Например, взрослая одежда идёт от 40 по 60 размер и выше. Отшивали даже 70-й размер.

КОСТЮМ-КОНСТРУКТОР. В OGMA можно собрать себе костюм, как конструктор. Допустим, у человека штаны одного размера, а кофта/майка — другого. Продавец поможет подобрать и низ, и верх нужного размера. То есть костюм будет идеально сидеть на фигуре покупателя.

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. OGMA представляет одежду для всей семьи. Часто заказывают одежду в стиле family look, то есть одинаковые вещи для мамы и дочки, для мужа и жены. Как правило, в магазин сначала приходит кто-то один, а потом подтягивает родных и друзей, и каждый находит что-то, что ему нравится. Есть одежда для будущих кормящих мам.

КАЧЕСТВО. При производстве одежды используются материалы высокого качества — 70−90% хлопка. Такая одежда приятна к телу.

Адрес:

Богдановича, 54 (ТД «Южный», 2-й этаж).

Телефон:

+(375 29) 607 05 90.

Режим работы:

понедельник-пятница — с 10 до 19 часов,

суббота-воскресенье — с 10 до 16 часов.

Instagram — здесь.

Скидка по карте женского проекта Lampa — 7%.

ИП Ковалев Д. В. унп 691 868 622