Германия снова призвала Лукашенко к диалогу с народом и новым выборам

Штеффен Зайберт, представитель кабинета министров ФРГ, вновь призвал Александра Лукашенко к «диалогу с обществом и проведению честных выборов». Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

«Несмотря на холод, в минувшие выходные тысячи белорусских граждан мирно и бесстрашно проводили демонстрацию. Но Лукашенко и его помощники ведут циничную борьбу против демократии и игнорируют легитимные требования оппозиции», — сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник, 30 ноября.

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В Беларуси уже почти четыре месяца, несмотря на жёсткое противодействие силовиков, продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключённых и проведения новых выборов.

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