С 1 декабря автовладельцев начнут штрафовать за летнюю резину

С 1 декабря по 1 марта легковые и грузовые автомобили в Беларуси должны быть «переобуты» в зимние шины высотой рисунка протектора не менее 4 мм.

Согласно ч. 5 ст. 18.22 КоАП, если на автомашине установлена летняя резина, то водитель получит предупреждение или заплатит штраф до 13,5 рубля.

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«Зимние шины устанавливаются на всех колёсах автомобиля и должны иметь достаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. Если высота рисунка меньше указанной, то, согласно ч. 3 ст. 18.12 КоАП, автовладелец получит предупреждение или штраф до 27 рублей. За повторное в течение года нарушение (ч. 9 ст. 18.12 КоАП) — от 54 до 135 рублей», — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.

К СВЕДЕНИЮ. Летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо:

в гололёд тормозной путь увеличивается в несколько раз;

изношенный протектор шин оставляет вам мало шансов на зимней дороге.

Выбирайте корректную скорость движения и правильную дистанцию, периодически проверяйте неисправность тормозной системы и рулевого управления.

«Конечно же, полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно. Важным условием безопасности водителя и его пассажиров будет правильно выбранная скорость с учётом дорожных и погодных условий, заранее обдуманные действия и предельное внимание за рулём», — отметили в ГАИ.

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