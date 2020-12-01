В Слуцке подорожает проезд в городских автобусах

В редакцию «Кур'ера» позвонили несколько жителей Слуцка и поинтересовались, когда подорожает проезд в городских автобусах и проездные. В других областях уже известно, что цена за талончик выросла с 60 копеек до 70.

В автобусном парке № 2 «Кур'еру» подтвердили, что проезд подорожает, но пока неизвестно, с какой даты, так как ещё нет решения Миноблисполкома.

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В Брестской и Гомельской областях проезд подорожал с 29 ноября. Такие решения подписали облисполкомы. Талон теперь стоит 70 копеек.

Кроме этого, проездной билет для таких городов по численности жителей, как Слуцк, подорожает до 30,67 рубля. Сейчас он стоит 26,28 рубля, и пока его можно приобрести по такой цене на автовокзале.

Напомним, в Слуцке цены на билеты в автобусах последний раз повышались 15 декабря 2019 года — на 5 копеек. Тогда стоимость талончика на одну поездку составила 60 копеек.