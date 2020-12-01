«О возвращении на родину не думаю». Как я уехал за образованием в Польшу, стал айтишником и открыл свою фирму

Солигорчанин Святослав Башура в 2014 году окончил школу № 5 и планировал отвезти документы в медицинский университет, так как с детства мечтал стать врачом-хирургом. Но семейный совет в последнюю минуту всё изменил. И Святослав отправился покорять Варшаву.



Спустя шесть лет парень не жалеет о том спонтанном решении. Он окончил универси­тет, получил ІТ-специальность, открыл фирму. О своём пути в Польше Святослав рассказал «Кур'еру».

Как выбирал вуз и готовил документы

«Если университет частный, без вступительного экзамена, то от вас требуется перечень документов, который вы высылаете на электронную почту вуза. Список необходимых докумен­тов есть на сайте вуза. Ваши документы рассмотрят и вышлют договор, в котором будет прописана стоимость обучения (по всем годам).

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Вы подписываете договор с универси­тетом и оплачиваете свою учёбу на банковский счёт университета или оплачиваете в Польше (если есть возможность приехать).

После подписания и подтверждения оплаты вам высылают приглашение на получение визы. С ним вы идёте в посольство и делаете визу.

По приезде в Польшу заносите оригиналы документов в свой вуз, определённые документы потребуют заверенного перевода на польский язык.

Если университет государственный, как в моём случае, надо заранее записаться на вступительный экзамен, оплатить его (мне экзамен стоил 200 евро), но в разных университетах цены разные.

В указанный день и время сдаёте экзамены (они в виде тестов нашего ЦТ). Если набранные вами баллы или проценты соответствуют нормам университета, вы получаете зелёный свет для поступления в данный университет и подаёте документы в университет. Если же экзамен не сдан, то в поступлении вам отказано.

Первые шаги в Варшаве

Я приехал в Варшаву в середине августа, сдал вступительный экзамен в вуз. Моих баллов хватило для поступления. Сдал документы в вуз и записался на двухмесячные курсы языка при университете. Занятия проходили с понедельника по пятницу по 3−4 часа в день. За неделю до начала занятий сдал тест и приступил к учёбе, как все студенты — 1 октября. Те, кто не сдал, были вынуждены продолжить обучение языку.

Отличия польской образовательной системы от белорусской

Студент может выбирать предме­ты для изучения. На каждом факультете есть перечень обязательных дисциплин и не связанных со специаль­ностью.

В вузе отношения между преподавателем и студентом строятся на равенстве. Нет дискриминации и предвзятости типа «лекция закончится, когда я скажу». Тут ценят желания и время студента. Выйти с лекции можешь в любой момент и сколько захочешь раз.

В Бела­ру­си очень строгое отноше­ние к про­пус­кам. В Польше на первом занятии препо­даватель сооб­щает о количестве дозволенных пропус­ков или же просит предупреждать на случай, если по каким-то причинам студент не смог посещать его лекции.

Отдельно о сессии. Система делится на семинары и лекции. Предметы-семинары сдаются ещё до сессии, а предметы-лекции — во время сессии. Чаще всего студенты пишут тесты, но бывают и устные экзамены. Чтобы быть допущенным к сдаче пред­мета, нужно за семестр набрать определённое количество баллов.

С первого года обучения можно выбрать себе научного руководителя, но зачастую это делают в последний год обучения.

Каждые две недели студент встречается с ним — обсуждает литературу, дискутирует и готовится к защите диплома. Писать ежегодные курсовые работы в польских вузах не надо, лишь дипломную работу в последний год обучения.

О финансировании

Учёба занимает большое количество времени, особенно для иностранца и на первых порах. Кроме предметов надо каждый день учить язык, потому что появляется множество новых слов. Поначалу, чтобы понять материал, нужно было его полностью перевести на русский, изучить, выучить новые термины и определения. После каждого занятия дополнительно нужно прочитать определённую литературу и сделать практические задания или анализ сделан­ного на практическом занятии.

В первое время из-за отсутствия свободного времени на работу меня финанси­ровали родители. На третьем году обучения начал развивать свой бизнес, в конце года официально открыл фирму по созданию и продвижению проектов в сфере IT.

Сколько стоит обучение в вузе

В частных вузах стоимость обучения начинается от 1500 евро в год, в государственных — от 850 евро в год. Всё зависит от университета. Есть и государственные вузы, где стоимость обучения может доходить до 15 000 евро в год.

Я окончил Варшавский политехнический университет, факультет информатики. Стоимость обучения в нём варьировалась от 2000 до 5000 евро в год в зависимости от факультета.

В начале учёбы я подписал договор с университетом на ежегодную оплату. Сумма была фиксированная на все годы обучения, она не могла меняться. Хотя вузы меняют цены на обучение каждый год, изменения касаются вновь поступивших студентов.

Ещё есть программы скидок для студентов. Если ты обладаешь «Картой поляка», то обучение в государственном вузе бесплатное, можно рассчитывать на стипендию для малоимущих студентов (если доходы родителей меньше необходимого уровня) и для преуспевающих студентов.

О возвращении на родину

Об этом я вообще не думаю. На данный момент меня всё устраивает. Я втянулся в жизнь и ритм Варшавы. У меня появились уже чисто польские привычки и хобби. Со мной моя девушка Алеся, которая переехала из Солигорска ко мне. В целом жизнь, работа и условия здесь доставляют мне удовольствие".