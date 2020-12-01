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В редакции «Кур'ера» прошла встреча женского проекта Lampa. О чём говорили участницы

Lampa
Lampa
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«Ламповая» встреча прошла в редакции «Кур'ера» в пятницу, 29 ноября. На неё пришли случчанки, которые на постоянной основе сотрудничают с женским проектом Lampa. Организаторы обсудили с девушками идеи для предстоящих материалов и встреч.

В гости в редакцию «Кур'ера» пришли слуцкие блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская, Алёна Корбут, местная певица Екатерина Скрынникова, постоянные внештатницы «лампового» журнала Янина Баранникова и Регина Мартынюк.

Темы, которые обсуждались на встрече

  • «Когда ты блогер: плюсы и минусы»;
  • «Почему я хочу уйти на дистанционную работу»;
  • «Истории жён, мужья которых играют в танки»;
  • «Брошенные дети»;
  • «Фильмы и сериалы для женщин»
  • и другие.

По словам девушек, спикерами встреч могут стать люди, которые борются с болезнями, адвокаты, врачи, представители сферы красоты.

Если у вас есть идеи для материалов женского журнала или встреч, звоните (8044) 540 29 39 (Алиса Листапад), (8033) 318 99 30 (Виктория Капская).

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По вопросам сотрудничества:

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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