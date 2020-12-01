В редакции «Кур'ера» прошла встреча женского проекта Lampa. О чём говорили участницы

«Ламповая» встреча прошла в редакции «Кур'ера» в пятницу, 29 ноября. На неё пришли случчанки, которые на постоянной основе сотрудничают с женским проектом Lampa. Организаторы обсудили с девушками идеи для предстоящих материалов и встреч.

В гости в редакцию «Кур'ера» пришли слуцкие блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская, Алёна Корбут, местная певица Екатерина Скрынникова, постоянные внештатницы «лампового» журнала Янина Баранникова и Регина Мартынюк.

Темы, которые обсуждались на встрече

«Когда ты блогер: плюсы и минусы»;

«Почему я хочу уйти на дистанционную работу»;

«Истории жён, мужья которых играют в танки»;

«Брошенные дети»;

«Фильмы и сериалы для женщин»

и другие.

По словам девушек, спикерами встреч могут стать люди, которые борются с болезнями, адвокаты, врачи, представители сферы красоты.