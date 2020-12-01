Цифра дня. Сколько ВИЧ-инфицированных в Слуцком районе

В Слуцком районе по состоянию на 30 октября 2020 года зарегистрирован 341 случай ВИЧ-инфекции, сообщает «Слуцкий край». При этом обследовано 16,5% населения.

В Минской области зарегистрировано 4643 случая заражения ВИЧ, в Беларуси — около 30 тысяч.

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Показатель распространённости в Слуцком районе составляет 293,3 на 100 тысяч населения, что выше областного на 12,6% (256,2 на 100 тысяч).

За 11 месяцев 2020 года показатель заболеваемости составил 13,3 на 100 тысяч населения, что ниже, чем в 2019 году почти в 2 раза. На протяжении последних лет в районе активизировалась передача инфекции половым путём. Число лиц, инфицированных половым путём за 2018−2020 составляет 100%.

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