Лечение ВИЧ в 2020-м: насколько повлиял COVID-19

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В 2020 году этот день особенный из-за пандемии COVID-19.

Влияние COVID-19 на лечение ВИЧ и на людей с ВИЧ

Недавно собранные данные показали, что пандемия COVID-19 значительно повлияла на услуги по тестированию на ВИЧ. Но её воздействие на лечение ВИЧ оказалось меньше, чем изначально опасались.

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Из 23 стран, представивших достаточные данные, лишь пять стран сообщили о ежемесячном снижении числа людей, проходящих лечение ВИЧ после апреля. Это Зимбабве в июне, Перу и Гайана в июле, Доминиканская Республика в апреле и Сьерра-Леоне с мая по июль. В остальных 18 странах снижение не наблюдалось. А в некоторых странах наблюдался устойчивый рост (например, в Кении, Украине, Того и Таджикистане).

Заведующая консультационно-диспансерным отделением по ВИЧ Гомельской областной инфекционной клинической больницы Елена Казначеева сообщила, что заболевание коронавирусной инфекцией у людей с положительным ВИЧ-статусом протекает так же, как и у других людей. Специфика лечения — аналогичная, пишет TUT.BY.

ЮНЭЙДС призывает не повторять ошибок

Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в 2020 году стала «Международная солидарность, общая ответственность».

«…в ответ на COVID-19 мир не может совершить те же ошибки, которые он совершил в борьбе с ВИЧ, когда миллионы людей в развивающихся странах умерли в ожидании лечения, — говорит в своём послании исполнительный директор ЮНЭЙДС. — Мы призываем компании открыто делиться своими технологиями и ноу-хау и отказаться от своих прав интеллектуальной собственности, чтобы мир мог производить успешные вакцины в огромных масштабах и со скоростью, необходимой для обеспечения всех защитой и возвращения мировой экономики на путь развития».