Вопрос-ответ. Дезинфицируют ли подъезды и улицы Слуцка во время второй волны коронавируса

Некоторые случчане перестали слышать запах хлорки в своих подъездах. Позвонив в редакцию «Кур'ера», они поинтересовались, не перестали ли сотрудники ЖКХ проводить дезинфекцию.

«Кур'ер» адресовал этот вопрос Слуцкому ЖКХ, а заодно узнал в санслужбе, дезинфицируют ли городские улицы.

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Про подъезды

По решению Слуцкого райисполкома все подъезды обрабатываются дезсредствами один раз в неделю, в четверг. Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Корженевская, заместитель директора Слуцкого ЖКХ по идеологической работе.

Про улицы

Проводить дезинфекцию улиц, как это делали весной, сейчас бесполезно. Учитывая погодные условия и грязь, теряется смысл всей санитарной обработки, пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

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