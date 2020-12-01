Житель Слуцка заметил, что резко подорожал творог местного производства. Мы узнали, так ли это

В редакцию «Кур'ера» с вопросом обратился читатель. Он поинтересовался: «По каким экономическим причинам стоимость пачки слуцкого творога выросла за одну ночь на 30% — с 1,06 рубля до 1,34 рубля?»

Продавец местного торгового павильона сыродельного комбината пояснила «Кур'еру», что творог, выпускаемый в Слуцке, не подорожал, но его не будет месяц — производственная линия на ремонте. Цена на творог, который сейчас в продаже, выросла, потому что его привозят из других городов.

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По состоянию на понедельник, 1 декабря, в фирменном павильоне упаковка 6%-го творога (Клецк) стоила 1,22 рубля, 5%-го (Борисов) — 1,38 рубля, а 9%-го — 1,39 рубля. Напомним, что Слуцкий сыродельный комбинат — это холдинг, который объединяет шесть производственных площадок: в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах, Клецке, Копыле, Борисове (ОАО «Здравушка-милк»).

Получить оперативный комментарий на Слуцком сыродельном комбинате «Кур'еру» не удалось.