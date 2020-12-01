Лукашенко объявил благодарность Дмитрию Семибратову: сотрудник ГАИ из Слуцка спас жизнь девочке

«За решительные и умелые действия при спасении человеческой жизни» Александр Лукашенко объявил благодарность Дмитрию Семибратову, старшему инспектору ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. Об этом сообщает БелТА.

КОНТЕКСТ. Спасение на Пасху! В деревне под Слуцком Дмитрий Семибратов спас ребёнка от удушья (видео спасения и рассказ инспектора Слуцкой ГАИ). Оказалось, что сотрудник ГАИ спас девочку буквально за день до её дня рождения. 20 апреля Софии исполнилось 11 лет. За героический поступок руководство УВД Минского облисполкома его наградило.