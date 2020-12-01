Платить посуточно и не отвязывать пошлину от ТО полностью. «Белтехосмотр» предложил своё решение по дорожному сбору

В «Белтехосмотре» прокомментировали оплату дорожного сбора, которую сейчас активно обсуждают белорусские парламентарии, сообщило агентство «Минск Новости».

«Белтехосмотр» не согласен с тем, что оплата дорожных сборов должна быть полностью отделена от технического обслуживания, поэтому предложил свой вариант.

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«Важно не только отвязать дорожный сбор, но ещё обеспечить его собираемость, — считает Владимир Пиульский, заместитель директора УП „Белтехосмотр“. — Для этого нужно создать гибкую систему оплаты».

Владимир Пиульский пояснил, что сегодня в Беларуси человек, который, например, водит машину только в летние месяцы, должен платить за дороги год или два (в зависимости от возраста машины). Пиульский назвал это несправедливым и рассказал, что в организации советуют сделать:

«Мы предлагаем дать возможность автовладельцам при наличии действующего страхового свидетельства оплачивать госпошлину на меньший срок — до окончания действия гостехосмотра. Это может быть месяц, два, три… В теории можно сделать разрешение на день и на два. Были бы соответствующие тарифы».

Ещё в организации заметили, что если в перспективе документ по оплате дорожного сбора будет электронным, то платить сбор автовладельцы смогут сами по ЕРИП в любой момент, когда это потребуется. Но опять же — только в случае наличия действующего гостехосмотра.

«При этом не нужно внедрять дорогостоящие системы мониторинга и контроля, — пояснил Владимир Пиульский. — Современные системы фото- и видеофиксации способны определять наличие у водителей действующего разрешения посредством связи с базой данных нашего предприятия. Но, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей правил, которые не проходят техосмотр и не уплачивают дорожный сбор, необходимо внести изменения в законодательство».

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