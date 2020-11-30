«Мы выходим на среднюю пенсию по возрасту в 513 рублей». Сколько белорусов получат прибавку к пенсии с 1 декабря

Прибавку к пенсии с 1 декабря получат почти два с половиной миллиона белорусских пенсионеров, сообщила Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси, в эфире ОНТ.

«Это второе повышение. С 1 июля на 6%, и вот с 1 декабря — опять на 6%. Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. С бюджетом прожиточного минимума у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше. Таким образом, основная пенсия повышалась в 2020 году два раза, и четыре раза — вот эти возрастные надбавки. В результате мы выходим с вами на среднюю пенсию по возрасту для неработающего пенсионера 513 рублей», — отметила Костевич.

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По словам министра, по итогам 2020 года будет израсходовано на пенсии более 13 млрд рублей, что составляет почти 9% ВВП.

РАНЕЕ. С 1 декабря возрастёт размер всех трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.