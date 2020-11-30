4 декабря ждём Вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». «ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА» — скидки на товары от 10 до 50%!
Приглашаем:
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- Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00
- «Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00
- «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00
- «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00
- «Всё для дома» — ул. Ленина, 313а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00
- «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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