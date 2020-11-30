Убийство женщины на улице Ивановского в Слуцке. Что рассказали в Следственном комитете

Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Слуцке. Об этом «Кур'еру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 28 ноября в Слуцке в милицию поступило сообщение: с множественными травмами было обнаружено тело 41-летней женщины (по месту её жительства).

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На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. «В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которые проводят эксперты ГКСЭ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность 34-летнего неработающего местного жителя к совершению преступления. Мужчина задержан, в настоящее время с ним работают следователи", — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (Убийство).

РАНЕЕ. О том, что вечером в субботу на улице Ивановского в Слуцке произошло убийство, «Кур'еру» сообщили читатели. По информации случчан, была убита женщина.