«В одной из квартир Слуцка убили человека, его тело до сих пор там». В милиции рассказали, что произошло

Об обстоятельствах произошедшего «Кур'еру» рассказал Станислав Чухольский, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник криминальной милиции.

Вечером в субботу, 21 ноября, оперативники Слуцкого РОВД получили информацию, что в одной из квартир городской многоэтажки убили человека и его тело до сих пор находится там. Чтобы выяснить, достоверная ли информация, милиционеры выехали по адресу, но достучаться до жильцов не получилось.

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Тогда на помощь оперативникам приехали сотрудники МЧС. Спасатели вскрыли замок. Оказалось, что хозяин квартиры был дома, просто не открывал дверь.

Попав в квартиру, на кухне сотрудники милиции действительно увидели тело мужчины. Он был мёртв.

Как позже выяснилось, в этой квартире выпивали четверо жителей Слуцка. В какой-то момент они начали конфликтовать, ссора переросла в драку. Один из них (назовём его гражданин Ч.) повалил на пол другого (гражданин О.) и начал его избивать до тех пор, пока О. не потерял сознание.

Немногим позже Ч. ушёл. По его словам, по предварительным данным, он не сознавал в тот момент, что мог убить своего знакомого.

Уже спустя три часа после того, как сотрудники милиции попали на место преступления, гражданина Ч. задержали на одной из улиц города — до дома он так и не дошёл. Случчанина привезли в РОВД. Под тяжестью доказательств он стал давать признательные показания.

В отношении Ч. Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК РБ (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).