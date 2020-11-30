С 1 декабря белорусские медики и айтишники смогут работь в Польше без специального разрешения

С 1 декабря белорусы, въехавшие в Польшу по гуманитарным визам, смогут работать без получения разрешения, передаёт «Польское радио». Речь идёт о врачах, медицинских сёстрах, а также IT-специалистах, въезжающих в страну в рамках программы Poland Business Harbour.

«В Беларуси на данный момент сложная общественно-политическая ситуация, и мы хотели бы, чтобы у граждан этой страны была возможность у нас работать», — подчеркнула Ивона Михалек, замминистра развития, труда и технологий.

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При этом она отметила, что работа белорусов в Польше, особенно в системе здравоохранения, на данный момент очень востребована.

«Я ежедневно получаю по несколько сообщений из польских регионов, что там не хватает врачей, медсестёр, медицинских спасателей. В период пандемии они очень востребованы. Важно, чтобы наши граждане получали хорошую медицинскую помощь», — отметила замглавы ведомства.

Ивона Михалек также обратила внимание, что ситуация на рынке труда в Польше одна из лучших во всём Евросоюзе, это уже несколько месяцев подтверждают данные Евростата. За 5 месяцев безработица в Польше удерживается на одном и том же уровне — 6,1%.