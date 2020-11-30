«Не только мусор вывезли, но и трубу заменили». Случчане рассказали, что за один день сделали в подвале, с вонью из которого боролись 5 лет

В пятницу, 27 ноября, «Кур'ер» писал о том, как жильцы дома № 223 на улице Ленина уже 5 лет страдают от зловоний, которые доносятся из подвала из-за засоров в канализационных трубах. Вечером этого же дня жители позвонили в редакцию и рассказали, что изменилось за один день.

«Приехала бригада рабочих, вытащили все опилки, пропитанные канализационными стоками, вывезли целую тракторную тележку.

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Приезжал начальник ЖЭУ-2, поговорил с жильцами, объяснил, почему возникают засоры и запах. Попросил жильцов не бросать в канализацию отходы и мусор. После этого рабочие заменили и старую трубу в подвале. И нам не пришлось за неё платить. Всё уже сделано.

Всё-таки дело было не только в жильцах, но и в трубе", — рассказала Наталья Петровна, жительница первого этажа пятого подъезда.

Мария Ивановна, жительница первого этажа из второго подъезда, сказала, что лично пройдёт по квартирам «своего стояка» и поговорит с соседями, чтобы не спускали мусор в унитаз.

«Может, общими усилиями у нас в доме наконец-то будет порядок!» — сказала она.

РАНЕЕ. «А ещё летят комары, блохи лезут, слизни!» Жители многоэтажки в Слуцке уже 5 лет задыхаются от зловоний из подвала