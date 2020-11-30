«Вот где выдержка и терпение». «Кур'ер» собрал десять благодарных писем медикам Слуцка

«Кур'ер» предложил случчанам морально поддержать медиков и написать им слова благодарности и поддержки, так как во время второй волны COVID-19 сотрудники ЦРБ работают на износ. Многие жители города откликнулись. Приводим 10 самых содержательных посланий.

Елена Мыслицкая

Хочу поддержать и рассказать о Мыслицкой Инне Андреевне — сестре приёмного покоя. Это отзывчивый и добрый человек, очень скромный. Знаю, что есть у неё проблемы со здоровьем, но она всегда на работе. Имеет второе высшее педагогическое образование, но вот настолько человек любит свою работу… Никогда не жалуется, что тяжело, даже сейчас.

Реклама

Мама Инны сломала шейку бедра и оказалась прикованной к кровати. Инна всё совмещает и не унывает. Дорогая сестрёнка, держись!

Кристина Колодзинская

Хочу поддержать и рассказать. Ермакович Валерий Вадимович, заведующий реанимацией, — это врач от Бога! А какая у него душа… Сколько спасённых жизней… Это тяжелейший труд — работать в таком отделении. Этот человек полностью отдан своему труду. Низкий вам поклон!

Спасибо вашему сплочённому коллективу. Врачи-анестезиологи — это люди, которые давали клятву Гиппократа. Ярошик Василий… Анестезист роддома Колодзинская Елена Викторовна. Она [работает уже] 35 лет, стоявшая у истоков, начавшая с реанимации, сейчас анестезиолог высшей категории и работает в родильном отделении.

Таких людей осталось очень мало сегодня. Дай Бог вам здоровья! Цените и уважайте их труд, особенно в нелёгкое сейчас время.

Наталья Бартошик

Я была пациенткой лор-отделения в 2009 году. Прекрасные врачи, медсёстры и санитарки. Все врачи лечат как могут. Переписать всех сложно. Приходится обращаться к разным специалистам. Можно нечаянно и пропустить. Здоровья всем медикам. Терпения!

В нашей семье тётя — врач. Ей 81 год. Анна Прокофьевна Муленкова. Работает в Минске. Но много лет работала в Уречье, в Сливе, в Козловичах главврачом. Наша невестка Карина тоже врач — терапевт. Моя сестра Ольга — фельдшер-акушер. Мои многие ученики — медсёстры и фельдшеры. Анне Иосифовне Волотович — фельдшеру Бокшицкого ФАПа — особая благодарность. Моему ученику, заведующему Городищенским ФАПом Бураку Александру тоже благодарность. СПАСИБО!

Пациенты инфекционного отделения

Мы, больные 13-й палаты 2-го инфекционного отделения города Слуцка, хотим поблагодарить нашего врача Стасевича Никиту Михайловича, заведующего отделением Алешкевича Василия Николаевича и весь медицинский персонал за чуткое, внимательное, профессиональное отношение. Огромное им спасибо!

Анна Басалыга

Выражаю благодарность заведующему инфекционным отделением Луцевичу Н. А. за профессионализм, моральную и психологическую поддержку в трудные для меня дни, за тёплое, душевное отношение к пациентам и применение современных методов лечения, которые помогают нашему выздоровлению.

Отдельное спасибо всему персоналу инфекционного отделения за знание своего дела, внимательность и чуткость. Желаю здоровья, успехов в трудной, но полезной и благородной работе. Спасибо, доктор!

Галина

Хочу выразить благодарность врачам и всему медперсоналу 4-го инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ, где и я проходила лечение, за высочайший профессионализм и жертвенность в лечении больных ковидом. Спасибо врачу Ермакович Людмиле Чеславовне, медсёстрам и всему персоналу отделения.

Мой муж лечился на дому, его наблюдали врач УЗ «Гацуковская амбулатория» Валентик Н.В. и медсестра Тарасевич Г. Э. Крепкого вам здоровья, дорогие медики. Низкий вам поклон за ваш труд.

Анжела

Из моей семьи, состоящей из шести человек, за октябрь-ноябрь пришлось переболеть четверым. Трое (я, отец и муж) лечились в стационаре, дочь — амбулаторно.

Огромную благодарность хочу выразить врачам и медперсоналу 4-го и 3-го инфекционных отделений. За труд, усилия, терпение, доброжелательность, преданность профессии и профессионализм.

После выписки (у каждого появились осложнения) нам пришла на помощь наш участковый терапевт Ольга Михайловна Гальченя. Эта молодая женщина, мать, жена помимо рабочего времени отвечала на просьбы о помощи, консультировала.

Ольга Михайловна, мы благодарны и признательны вам. Спасибо за ваш сложный, упорный и благородный труд, врачебную проницательность, за ваши годы трудов с нами — иногда тяжёлыми и капризными, несговорчивыми пациентами. Низкий поклон вам от всей моей семьи. Храни Вас Господь.

Койпаш А.В., Степанов А.Ю., ул. Молодёжная, д. 4, Герасимович В.В., Герасимович Т.Г., ул. Молодёжная, д. 2.

Ольга Гаврильчик

А я хочу сказать спасибо слуцким детским врачам. Со взрослыми, слава Богу, не приходилось за это время встречаться, а вот с детскими — педиатром, стоматологом, отоларингологом… Всем-всем огромное спасибо за терпение, профессионализм и доброту!

Lena Rusak

Я хочу от всего сердца поблагодарить всех медработников нашей реанимации за их труд. Вот где выдержка и терпение, забота и внимание. Спасибо, дорогие!

Пусть примет мои слова благодарности отделение хирургии: все, от санитарки до заведующего. Такого внимания и заботы я не ожидала.

Низкий поклон моему врачу Жакенову Д. Ю. Его профессионализм, спокойствие и уверенность очень быстро поставили меня на ноги. ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Никогда не забуду. Будьте здоровы, пусть Бог бережёт вас и ваши семьи.

Оксана

На днях довелось мне побыть там, где на сегодняшний день были ну если не все случчане, то одна треть точно, — 310-й кабинет, приём по ковиду. Обратиться мне пришлось случайно, как и всем нам. Найти кабинет достаточно просто: идёте по стрелочкам на стенах по направлению к хирургическому отделению и приходите, как в сказке, к старой двери.

Самое интересное началось внутри. Людей видимо-невидимо, стоят плотненько так, больные и здоровые, с положительным и отрицательным результатом, те, кто продлевает больничный, и те, кто открывает его.

Было несколько кушеток, там в основном сидели пожилые люди, молодёжь старалась не садиться.

Сразу надо было зайти в 310-й кабинет, чтобы взять первичную карту, данные вносят в компьютер. Потом вас отправляют в любой кабинет на этаже.

Пройдя по коридору, я поняла, что занять очередь лучше в кабинет возле входной двери, там воздуха побольше, да и на улицу поближе. Остальные кабинеты очень плотно оккупированы людьми, и мало-мальски свежий воздух туда не поступает.

Стояли мы долго. Если я с 15 до 19 часов, то некоторые люди ещё и больше. Врач за это время вышла один раз и быстро вернулась. Как она выдерживала, не представляю. Медсестра несколько раз выходила, спрашивала про больничные и уходила.

Когда пришла моя очередь, думаю, ну всё, сейчас орать начнут, при таком режиме может быть нервный срыв. Не могу сказать, что они меня удивили, нет, они меня шокировали. Они улыбались, грустно как-то, спокойно выслушали, произвели осмотр тщательно, не говорили «давайте быстрее, у меня много людей», сделали рекомендации по лечению.

Когда я вышла оттуда, у меня были смешанные чувства: мне было приятно, что есть такие профессионалы, и была злость за то, что не могут выделить даже нормального помещения для врачей и больных.

Но главным было спокойствие, наши врачи самые крутые, они не требуют, они, грустно улыбаясь, делают свою нелёгкую работу, без перерывов на обед и отдых.

Этот пост был написан для всех врачей, с благодарностью. Спасибо вам всем, вы лучшие! А нам всем не мешало бы соблюдать масочный режим, тогда нашим героям будет легче нас защитить.