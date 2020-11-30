Служба в армии помогает переосмыслить свою жизнь и найти себя. Многие мужчины гордятся тем, что им довелось послужить. Одним из самых почётных родов войск считаются войска специального назначения. «Слуцкий край» расспросил случчанина Сергея Волкова о его службе в спецназе.

Сергей с улыбкой вспоминает, что первые дни его службы в 3-й отдельной Краснознамённой бригаде специального назначения внутренних войск Республики Беларусь начинались одинаково — словами «Рота, подъём!».

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— После окончания школы я поступил на заочное отделение Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сдал первую сессию, а потом меня призвали на воинскую службу, — рассказывает Сергей. — Я максималист по жизни и стараюсь в любом деле реализовать себя, поэтому изначально был нацелен на службу в спецназе.

Для того чтобы служить в этих войсках, человек должен быть хорошо подготовлен как морально, так и физически. До службы в армии я профессионально занимался футболом, в армии увлёкся рукопашным боем.

Особых трудностей при несении воинской службы я не испытывал, адаптация в коллективе прошла довольно быстро. Мой дед военный, в звании майора, дядя в звании прапорщика, может быть, и это сыграло свою роль.

У спецназовцев существует традиция — сдача норматива на краповый берет. Для этого требуется большая моральная и психологическая подготовка. Рукопашный бой также входит в один из элементов этого норматива. Я пытался его сдать, у меня было три попытки, но, к сожалению, несмотря на все мои старания, у меня не получилось. Но всё равно считаю, что каждый, кто пошёл служить в спецназ, должен хотя бы попытаться сделать это. Сама попытка даёт много навыков и опыта.

Сергей отметил, что сложившийся стереотип об огромных накачанных спецназовцах в корне неверен. В основном это жилистые, но очень выносливые люди, хорошо владеющие воинскими дисциплинами, знающие, что такое большая нагрузка и большая ответственность. Также, по мнению юноши, отличает спецназовцев: во-первых — строгая дисциплина, во-вторых — товарищество и взаимопонимание.

— Службой я доволен, эмоции и впечатления — только положительные, — делится Сергей. — Я смог убедиться в том, что я вынослив, спокоен и ответственен.

Считаю, что каждый юноша должен отслужить в армии, потому что умение обращаться с оружием, защитить свою страну в нужный момент — критерии настоящего мужчины.

В дальнейшем Сергей Волков хочет связать свою жизнь с футболом.

— Я уже отслужил и теперь могу реализовать себя в том деле, которое действительно люблю, — отмечает он.

Ну, а тем, кому только предстоит нести воинскую службу, Сергей Волков советует:

— Если ты пришёл служить, ты должен служить так, чтобы тебе не было стыдно за те полтора года, что ты здесь находишься. Будь честен и откровенен со своими друзьями и товарищами, командирами. Выполняй всё, не будь заносчивым и впитывай все знания, приобретённые предыдущими поколениями.

Случчанин за время несения службы был награждён нагрудным знаком «За самаадданую службу» 3-й степени, медалью «За отличие в службе». Сергей уволен в запас с сержантскими погонами.